У Маска объяснили причину ограничений скорости Starshield в Украине

Компания SpaceX Илона Маска объяснила ограничение скорости терминалов Starshield – так называемого "военного пакета" системы спутниковой связи Starlink, с которыми столкнулись украинские военные на линии фронта и временно оккупированных территориях, технической проблемой.

Как пишет Dilo, об этом сообщил журналист Ник Шифрин со ссылкой на временного поверенного в делах Украины в США Дениса Сеника.

По словам Шифрина, украинская сторона обсудила с представителями SpaceX ограничение скорости работы терминалов.

"Украина обсудила с компанией SpaceX ограничение скорости, с которыми сталкиваются украинские военные вдоль линии столкновения и на оккупированных украинских территориях. В ответ там сообщили, что речь идет о технической проблеме", - написал журналист.

В то же время, Киев до сих пор не получил дополнительных объяснений, почему ограничения скорости на временно оккупированных территориях действуют уже пять дней подряд.

Для Украины снова ограничен Starshield

В Украине из-за новых ограничений работы спутниковой системы Starshield, используемой военными для управления беспилотниками и перехвата российских дронов, срываются все миссии, писал Axios.

Один из украинских чиновников сообщил, что ограничения вводились постепенно в течение трех дней. В первый день они составляли 10%, во второй — уже 50%, а на третий день, по словам собеседника издания, из-за ограничений срывались 100% миссий.

О серьезных нарушениях в работе системы 12 ноября сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, украинские подразделения фиксируют значительные перебои со Starshield вдоль всей линии фронта, а также на временно оккупированных территориях.

Об ограничении работы Starlink

Украина зависит от двух спутниковых систем. Первая — Starlink компании SpaceX Илона Маска, используемая для связи, обеспечения сухопутных войск, логистики и работы оборонительных дронов, сбивающих вражеские беспилотники. Вторая — Starshield, которая используется для наступательных военных операций.

Компания SpaceX разработала Starshield специально для государственных заказчиков и структур, отвечающих за национальную безопасность, прежде всего Министерства обороны США. Система использует спутниковую группировку Starlink как свою основу.

14 октября украинские чиновники сообщили, что терминалы Starlink военного класса перестали работать в Украине после установки на движущихся объектах с высокой скоростью.

Это нарушило работу украинских беспилотников, использующих такие терминалы в бортовых системах наведения во время полетов над территорией Украины.

Временное ограничение работы критически важной системы связи произошло на фоне давления президента США Дональда Трампа на Киев с требованием прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

СМИ сообщали о том, что ограничить Starlink для Украины распорядился Маск после консультаций с президентом США Дональдом Трампом.

Позже Маск признал, что ограничивал скорость спутниковой связи Starlink в Украине из-за того, что ВСУ нарушили условия использования сервиса и применяли его "для наступательных ударов беспилотниками с целью убийства людей". Миллиардер заявил, что использование Starlink для непосредственной нанесения наступательных ударов может превратить спутниковую сеть в законную военную цель для России и поставить под угрозу ее существование.