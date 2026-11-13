Еврокомиссия и Конгресс США требуют объяснить ситуацию со Starlink в Украине и немедленно восстановить доступ

Европейская комиссия и Конгресс США призвали американскую компанию SpaceX срочно восстановить доступ украинских военных к спутниковой связи Starshield — военной версии спутниковой связи Starlink. Они также требуют объяснений перебоев в работе системы, которые могут влиять на способность ВСУ противодействовать российским атакам.

Об этом пишет Dilo .

Еврокомиссия и Конгресс США призывают SpaceX срочно восстановить Starshield в Украине

Как заявил спикер Еврокомиссии Тома Ренье, это не первый случай, когда Украина сталкивается с перебоями в работе Starshield. Он подчеркнул, что такие сообщения вызывают серьезную обеспокоенность, передает Guardian.

По словам Ренье, возобновление работы системы необходимо, чтобы украинские военные могли оставаться на связи, защищать гражданское население и защищать территорию страны.

Помимо этого, Еврокомиссия требует пояснений и от компании Илона Маска SpaceX.

В то же время в Конгрессе США призвали безотлагательно восстановить Украине доступ к Starshield. Двухпартийная группа поддержки Украины, объединяющая 105 конгрессменов, требует от администрации Дональда Трампа и компании SpaceX объяснить причины потери доступа к сервису и предоставить полный отчет о ситуации, сообщает "Радио Свобода".

Как говорится в официальных заявлениях двухпартийной фракции Конгресса Украины и конгрессмена Дона Бэйкона, ограничение и снижение скорости для военной платформы Starshield существенно препятствует способности Украины защищаться от российской агрессии.

Конгрессмены отмечают, что подобные решения фактически играют на руку кремлевскому режиму.

Американские законодатели требуют провести масштабный надзор и установить всех ответственных за принятие такого решения, отмечая, что поддержка действий России противоречит интересам США.

Для Украины снова ограничен Starshield

В Украине из-за новых ограничений работы спутниковой системы Starshield, используемой военными для управления беспилотниками и перехвата российских дронов, срываются все миссии, пишет Axios.

Один из украинских чиновников сообщил, что ограничения вводились постепенно в течение трех дней.

В первый день они составляли 10%, во второй — уже 50%, а на третий день, по словам собеседника издания, из-за ограничений срывались 100% миссий.

Кроме того, временный поверенный Украины в США Денис Сиеник рассказал, что система Starshield отключается, когда беспилотники развивают скорость более 100 миль в час (около 161 км/ч).

По его словам, украинская сторона пока не получила объяснений ни от SpaceX, ни от Пентагона по поводу причин новых ограничений.

О серьезных нарушениях в работе системы 12 ноября сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, украинские подразделения фиксируют значительные перебои со Starshield вдоль всей линии фронта, а также на временно оккупированных территориях.

Об ограничении работы Starlink

Украина зависит от двух спутниковых систем. Первая — Starlink компании SpaceX Илона Маска, используемая для связи, обеспечения сухопутных войск, логистики и работы оборонительных дронов, сбивающих вражеские беспилотники. Вторая — Starshield, которая используется для наступательных военных операций.

Компания SpaceX разработала Starshield специально для государственных заказчиков и структур, отвечающих за национальную безопасность, прежде всего Министерства обороны США. Система использует спутниковую группировку Starlink как свою основу.

14 октября украинские чиновники сообщили, что терминалы Starlink военного класса перестали работать в Украине после установки на движущихся объектах с высокой скоростью.

Это нарушило работу украинских беспилотников, использующих такие терминалы в бортовых системах наведения во время полетов над территорией Украины.

Временное ограничение работы критически важной системы связи произошло на фоне давления президента США Дональда Трампа на Киев с требованием прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

СМИ сообщали о том, что ограничить Starlink для Украины распорядился Маск после консультаций с президентом США Дональдом Трампом.

Позже Маск признал, что ограничивал скорость спутниковой связи Starlink в Украине из-за того, что ВСУ нарушили условия использования сервиса и применяли его "для наступательных ударов беспилотниками с целью убийства людей". Миллиардер заявил, что использование Starlink для непосредственной нанесения наступательных ударов может превратить спутниковую сеть в законную военную цель для России и поставить под угрозу ее существование.