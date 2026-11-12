Скорость Starshield на фронте снова ограничили: Зеленский объяснил, как это мешает военным

В Украине уже несколько дней фиксируют системные ограничения скорости спутниковой связи Starshield на уровне 161 км/ч вдоль всей линии фронта и временно оккупированных территорий. Это существенно усложняет украинским военным перехват скоростных российских реактивных дронов.

Как пишет Dilo, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам докладов министра обороны Евгения Хмары и Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

По словам главы государства, украинские подразделения провели проверку и установили, что сбои в работе Starshield не случайные технические ошибки — речь идет именно о системном ограничении скорости.

Из-за установленного предела в 161 км/ч украинские средства поражения не могут развивать необходимую скорость и не успевают перехватывать российские реактивные беспилотники.

"Для нас речь идет прежде всего о значительном усложнении перехвата российских реактивных дронов. К сожалению, уже есть попадания из-за того, что средства ущерба не развивают достаточную скорость и не успевают перехватить. К сожалению, это помогает россиянам убивать больше украинцев и наносить по Украине больше точных ударов", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона сейчас работает над выяснением всех обстоятельств введения этих ограничений совместно с партнерами из США.

О Starshield

Starshield – это специализированная спутниковая система компании SpaceX, разработанная для нужд оборонных ведомств, разведывательных структур и других государственных учреждений. Она использует спутниковые технологии для защищенной связи, наблюдения и передачи данных.

Starshield в Украине

В октябре 2026 появились сообщения об ограничении в работе отдельных спутниковых терминалов в Украине, в частности об отключении оборудования при определенных условиях движения.

Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск упразднил ограничение скорости для военной версии Starlink в Украине.

По имеющейся информации, 24 октября украинское Министерство обороны сообщило о возобновлении стабильной работы Starlink/Starshield.

Основатель SpaceX Илон Маск признал, что ограничивал скорость спутниковой связи Starlink в Украине из-за того, что ВСУ нарушили условия использования сервиса и применяли его "для наступательных ударов беспилотниками с целью убийства людей". Миллиардер заявил, что использование Starlink для непосредственной нанесения наступательных ударов может превратить спутниковую сеть в законную военную цель для России и поставить под угрозу ее существование.