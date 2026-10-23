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Трамп подтвердил, что Маск снял ограничение скорости Starlink для Украины

Маск и Трамп
Илон Маск и Дональд Трамп / Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск упразднил ограничение скорости для военной версии Starlink в Украине.

Как пишет Dilo, об этом глава Белого дома заявил во время общения с журналистами.

В то же время, американский президент отказался уточнить, звонил ли лично Маску с просьбой снять ограничения.

"Я не хочу это комментировать. Знаете, звонил ли я или кто-то другой — это неважно. Думаю, главное, что он вернул все назад", - подчеркнул Трамп.

Президент США добавил, что имеет "очень хорошие отношения" с Маском.

Трамп позвонил по Москве и попросил снять ограничения со Starlink для Украины

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что Трамп позвонил по телефону Илону Маску и попросил его отменить ограничение скорости для Starlink в Украине.

Разговор состоялся 21 октября. Утверждается, что Трамп сказал Маску, что его "раздражает" скорость системы, которая была ограничена на уровне около 160 км/ч.

Также американские чиновники отметили, что на этой неделе Трамп сообщил своим помощникам о желании упразднить ограничения.

В то же время украинские собеседники указывают, что спутниковая связь пока не восстановила полную функциональность, но терминалы уже работают на более высоких скоростях, чем раньше.

Ранее The Wall Street Journal сообщал о том, что ограничить Starshield для Украины распорядился Маск после консультаций с Трампом.

Источники Reuters настаивают, что приказ ограничить работу спутниковой системы, используемой Украиной для связи на поле боя и проведения операций с применением беспилотников, поступил из Белого дома.

Ограничение Starlink

Украина зависит от двух спутниковых систем. Первая — Starlink компании SpaceX, используемой для связи, обеспечения сухопутных войск, логистики и работы оборонительных дронов, сбивающих вражеские беспилотники. Вторая — Starshield, которая используется для наступательных военных операций.

Компания SpaceX разработала Starshield специально для государственных заказчиков и структур, отвечающих за национальную безопасность, прежде всего Министерства обороны США. Система использует спутниковую группировку Starlink как свою основу.

14 октября украинские чиновники сообщили, что терминалы Starlink военного класса перестали работать в Украине после установки на движущихся объектах с высокой скоростью.

Это нарушило работу украинских беспилотников, использующих такие терминалы в бортовых системах наведения во время полетов над территорией Украины.

Временное ограничение работы критически важной системы связи произошло на фоне давления президента США Дональда Трампа на Киев с требованием прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск тогда написал в соцсети X, что системы Starshield принадлежат правительству США и находятся под его контролем. Поэтому какие-либо ограничения скорости или использования этих систем определяют американские военные или президент.

Автор:
Светлана Манько

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