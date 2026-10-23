Трамп підтвердив, що Маск зняв обмеження швидкості Starlink для України

Президент США Дональд Трамп заявив, що мільярдер Ілон Маск скасував обмеження швидкості для військової версії Starlink в Україні.

Як пише Dilo, про це очільник Білого дому заявив під час спілкування з журналістами.

Водночас американський президент відмовився уточнити, чи телефонував особисто Маску з проханням зняти обмеження.

"Я не хочу це коментувати. Знаєте, чи дзвонив я чи хтось інший — це не має значення. Думаю, головне, що він повернув все назад", - наголосив Трамп.

Президент США додав, що має "дуже добрі стосунки" з Маском.

Трамп зателефонував Маску та попросив зняти обмеження зі Starlink для України

Раніше газета The Wall Street Journal із посиланням на неназваних американських посадовців повідомила, що Трамп зателефонував Ілону Маску й попросив його скасувати обмеження швидкості для Starlink в Україні.

Розмова відбулася 21 жовтня. Стверджується, що Трамп сказав Маску, що його "дратує" швидкість системи, яка була обмеженою на рівні близько 160 км/год.

Також американські посадовці зазначили, що цього тижня Трамп повідомив своїм помічникам про бажання скасувати обмеження.

Водночас українські співрозмовники вказують, що супутниковий зв’язок поки не відновив повної функціональності, але термінали вже працюють на вищих швидкостях, ніж раніше.

Раніше The Wall Street Journal повідомляв про те, що обмежити Starshield для України розпорядився Маск після консультацій із Трампом.

Джерела Reuters наполягають, що наказ обмежити роботу супутникової системи, яку Україна використовує для зв'язку на полі бою та проведення операцій із застосуванням безпілотників, надійшов із Білого дому.

Обмеження Starlink

Україна залежить від двох супутникових систем. Перша — Starlink компанії SpaceX, яку використовують для зв’язку, забезпечення сухопутних військ, логістики та роботи оборонних дронів, що збивають ворожі безпілотники. Друга — Starshield, яка використовується для наступальних військових операцій.⠀

Компанія SpaceX розробила Starshield спеціально для державних замовників і структур, відповідальних за національну безпеку, насамперед Міністерства оборони США. Система використовує супутникове угруповання Starlink як свою основу.

14 жовтня українські посадовці повідомили, що термінали Starlink військового класу перестали працювати в Україні після встановлення на об'єктах, які рухаються з високою швидкістю.

Це порушило роботу українських безпілотників, що використовують такі термінали у бортових системах наведення під час польотів над територією України.

Тимчасове обмеження роботи критично важливої системи зв'язку відбулося на тлі тиску президента США Дональда Трампа на Київ із вимогою припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск тоді написав у соцмережі X, що системи Starshield належать уряду США та перебувають під його контролем. Тому будь-які обмеження швидкості або використання цих систем визначають американські військові чи президент.