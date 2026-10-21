У Трампа стверджують, що рішення про доступ до Starlink в Україні приймає Маск, а не Білий дім

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що рішення щодо доступу України до Starlink приймають компанія SpaceX та її власник Ілон Маск, а не Білий дім, що свідчить про те, що мільярдер, можливо, обмежив доступ Києва до цього сервісу.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Держсекретар прокоментував публікацію The Wall Street Journal про те, що обмежити Starshield для України розпорядився Маск після консультацій із Трампом.

«Мені не відомо, щоб ми знали про це рішення наперед. Але це не має значення. Суть у тому, що використання їхнього обладнання та допустимі швидкості регулюються приватним комерційним контрактом», - сказав Рубіо.

У понеділок Трамп заявив журналістам, що не знає, хто відповідає за уповільнення Starlink, "але хотів би це з'ясувати".

При цьому джерела Reuters наполягають, що наказ обмежити роботу супутникової системи, яку Україна використовує для зв'язку на полі бою та проведення операцій із застосуванням безпілотників, надійшов із Білого дому.

Обмеження Starlink

Україна залежить від двох супутникових систем. Перша — Starlink компанії SpaceX, яку використовують для зв’язку, забезпечення сухопутних військ, логістики та роботи оборонних дронів, що збивають ворожі безпілотники.⠀Друга — Starshield, яка використовується для наступальних військових операцій.⠀

Компанія SpaceX розробила Starshield спеціально для державних замовників і структур, відповідальних за національну безпеку, насамперед Міністерства оборони США. Система використовує супутникове угруповання Starlink як свою основу.

Минулого тижня українські посадовці повідомили, що термінали Starlink військового класу перестали працювати в Україні після встановлення на об'єктах, які рухаються з високою швидкістю.

Це порушило роботу українських безпілотників, що використовують такі термінали у бортових системах наведення під час польотів над територією України.

Представник Міністерства оборони України повідомив у четвер, що термінали знову працюють під час руху, але лише на швидкості до 100 миль на годину (160 км/год).

Тимчасове обмеження роботи критично важливої системи зв'язку відбулося на тлі тиску президента США Дональда Трампа на Київ із вимогою припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск тоді написав у соцмережі X, що системи Starshield належать уряду США та перебувають під його контролем. Тому будь-які обмеження швидкості або використання цих систем визначають американські військові чи президент.