Роботу терміналів Starlink в Україні обмежили: зірвано низку важливих місій

Вночі 14 жовтня роботу терміналів Starlink в Україні обмежили. Під час руху зі швидкістю понад 160 км/год зв’язок почав зникати, через що зірвалися кілька важливих місій.

Як пише Dilo, про це повідомив волонтер Сергій Стерненко.

"Сьогодні вночі було обмежено роботу терміналів Starlink. У русі при швидкості понад 160 км/год почав зникати звʼязок. Через це було зірвано низку важливих місій", - зауважив він.

Стерненко припустив, що, ймовірно, компанія SpaceX Ілона Маска вдалася до таких заходів на запит адміністрації президента США Дональда Трампа.

При цьому волонтер зауважив, що звичайні термінали супутникового звʼязку наразі працюють.

Стерненко звернув увагу, що Україна не атакувала останні дні російські нафтопереробні заводи і енергетичну інфраструктуру загалом, як і просив Трамп.

"Але Трамп шукав будь-якої можливості вдарити по нашій обороноздатності, і він це зробив, незважаючи на те, що ми дотримувалися його вимог. Сьогодні вночі (і вчора також) ми не отримували повідомлення про балістичну загрозу. Також почалися часткові, але обмеження в роботі Starlink. Тож, чи маємо ми і далі не бити по російських НПЗ? Питання риторичне", - написав волонтер.

Напередодні Financial Times із посиланням на обізнаних європейських посадовців писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від Києва припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, погрожуючи зупинити закупівлю зброї та обмін розвідданими.

10 жовтня видання Axios писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа посилила тиск на Україну через удари по російських нафтопереробних заводах. Американська сторона хоче, щоб Київ припинив такі атаки в односторонньому порядку, а український чиновник стверджує, що під час переговорів пролунала навіть погроза припинити передачу американських розвідданих.

11 жовтня Дональд Трамп заявив про нібито початок "енергетичного перемир’я", стверджуючи, що Україна та РФ дали згоду на припинення ударів. Володимир Зеленський назвав цю заяву "новиною" та наголосив, що Київ готовий до такого кроку, якщо його реально виконає Москва.

Starlink для ударів по Росії

Українська влада заявляє, що включення Starlink над російською територією допоможе ЗСУ напередодні зими завдавати ударів по російських пускових установках, що запускають балістику, захиститися від якої в України не вистачає запасу ракет-перехоплювачів.

З аналогічним проханням український президент Володимир Зеленський у липні звертався до президента Дональда Трампа. Для схвалення ініціативи потрібна згода самого Маска, котрий досі обмежував використання системи на території Росії.

Українські військові можуть використовувати Starlink на території України та її тимчасово окупованих територіях, проте не на території Росії.

За допомогою оснащених супутниковим інтернетом дронів Україна отримала б можливість більш прицільно бити по військових об'єктах Росії та знизити кількість ракетних обстрілів, які стали проблемою через нестачу перехоплювачів для систем ППО Patriot.

Про те, що Україна хоче використати Starlink для ударів по російській території, раніше писало видання The Atlantic. Повідомлялося, що з цього питання до Маска звертався колишній український міністр оборони Михайло Федоров, котрий на початку року домовився з мільярдером про блокування Starlink для російської армії.

Водночас відомо, що Маск раніше відмовив Києву в розширенні використання Starlink для далекобійних ударів по Росії через побоювання ядерної ескалації.

Наприкінці серпня ЗМІ повідомляли, що Маск у розмові з Федоровим заявив, що може дозволити Україні використовувати супутникові системи Starlink для ударів по території Росії, однак він очікує на політичне рішення президента США Дональда Трампа.