У Трампа погрожують заблокувати постачання зброї Україні

Адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від Києва припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, погрожуючи зупинити закупівлю зброї та обмін розвідданими.

Як пише Dilo, ро це повідомляє Financial Times із посиланням на обізнаних європейських посадовців.

За інформацією видання, американські чиновники 10 і 11 жовтня телефонували до Києва та європейських столиць і лобіювали припинення ударів по НПЗ після дизельної угоди Дональда Трампа з Володимир Путіним.

Європейські співрозмовники зазначили, що Вашингтон погрожує зупинити передачу розвідувальної інформації, а також заблокувати механізм PURL, через який закупляють американське озброєння для потреб України.

"Вони телефонують до Києва... вони телефонують усім [у Європі]", — розповів один із чиновників, який спілкувався з представником США.

Одним із тих, до кого зверталися американські посадовці, був заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса, додає Financial Times.

Дизельна угода, погрози щодо розвідданих і заяви про перемир'я: що передувало

9 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив, що провів "надзвичайно успішну розмову" з російським лідером Володимиром Путіним і домовився з ним про постачання кількох мільйонів тонн дизельного пального із РФ.

На тлі цього Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.

Президент України Володимир Зеленський назвав цей крок США "очевидною слабкістю, що грає на Росію", а також розкритикував те, що це сталося на тлі українсько-американських перемовин про мир.

10 жовтня видання Axios писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа посилила тиск на Україну через удари по російських нафтопереробних заводах. Американська сторона хоче, щоб Київ припинив такі атаки в односторонньому порядку, а український чиновник стверджує, що під час переговорів пролунала навіть погроза припинити передачу американських розвідданих.

11 жовтня Дональд Трамп заявив про нібито початок "енергетичного перемир’я", стверджуючи, що Україна та РФ дали згоду на припинення ударів. Володимир Зеленський назвав цю заяву "новиною" та наголосив, що Київ готовий до такого кроку, якщо його реально виконає Москва.