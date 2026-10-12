У Трампа угрожают заблокировать поставки оружия Украине

Администрация президента США Дональда Трампа требует от Киева прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, угрожая остановить закупку оружия и обмен разведданными.

Как пишет Dilo, это сообщает Financial Times со ссылкой на знающих европейских чиновников.

По информации издания, американские чиновники 10 и 11 октября звонили по телефону в Киев и европейские столицы и лоббировали прекращение ударов по НПЗ после дизельного соглашения Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

Европейские собеседники отметили, что Вашингтон пригрозил остановить передачу разведывательной информации, а также заблокировать механизм PURL, через который закупают американское вооружение для нужд Украины.

"Они звонят по телефону в Киев... они звонят всем [в Европе]", — рассказал один из чиновников, который общался с представителем США.

Одним из тех, к кому обращались американские чиновники, был замглавы Офиса президента Украины Павел Палиса, добавляет Financial Times.

Дизельное соглашение, угрозы для разведданных и заявления о перемирии: что предшествовало

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что провел "чрезвычайно успешный разговор" с российским лидером Владимиром Путиным и договорился с ним о поставка нескольких миллионов тонн дизельного топлива из РФ.

На фоне этого Министерство финансов США объявило, что по доверенности Трампа Управление по контролю за иностранными активами немедленно выдает временную общую лицензию для разрешения поставки российского дизельного топлива на глобальный рынок.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот шаг США "очевидной слабостью, играющей на Россию", а также подверг критике то, что это произошло на фоне украинско-американских переговоров о мире.

10 октября издание Axios писало, что администрация президента США Дональда Трампа усилила давление на Украину из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Американская сторона хочет, чтобы Киев прекратил подобные атаки в одностороннем порядке, а украинский чиновник утверждает, что в ходе переговоров прозвучала даже угроза прекратить передачу американских разведданных.

11 октября Дональд Трамп заявил о якобы начало "энергетического перемирия", утверждая, что Украина и РФ дали согласие на прекращение ударов. Владимир Зеленский назвал это заявление "новостью" и подчеркнул, что Киев готов к такому шагу, если его реально выполнит Москва.