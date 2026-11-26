На нефтеперерабатывающем заводе "Славянск ЭКО" в Краснодарском крае РФ в четверг, 26 ноября, в результате атаки беспилотников вспыхнул масштабный пожар, нанесший предприятию серьезные разрушения.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Последствия удара

По информации предприятия, атака произошла в тот момент, когда завод находился на плановом техническом обслуживании после предварительного сентябрьского удара дронов.

В результате попадания 26 ноября значительные повреждения получила установка для атмосферной перегонки сырой нефти.

Кроме того, огонь и взрывы разрушили хранилища для тяжелых нефтепродуктов, а также повредили трубопроводы, по которым транспортируются тяжелые нефтепродукты и бензиновые фракции.

Влияние атак на российскую нефтепереработку

Сообщается, что Украина существенно усилила удары по российским нефтеперерабатывающим мощностям в конце октября после того, как сорвалось энергетическое перемирие между Киевом и Москвой, о котором в середине октября заявлял Дональд Трамп.

По оценкам отраслевых источников, регулярные атаки украинских беспилотников уже привели к сокращению совокупных объемов переработки сырой нефти на российские НПЗ на 45% по сравнению с показателями конца октября.

Напомним, 25 ноября дроны атаковали Самарскую область России, являющуюся одним из важных центров российской нефтепереработки. В частности, под ударом оказались Сызранский и Куйбышевский НПЗ.