Китайская платформа электронной коммерции Temu обязалась изменить свои методы работы и привести их в полное соответствие европейскому законодательству о защите прав потребителей. О достижении соответствующего соглашения в четверг сообщила Европейская комиссия.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Манипуляции и принудительные игры

Решение касается целого ряда коммерческих практик, ранее вводивших покупателей в заблуждение или заставлявших их совершать импульсивные покупки.

Платформа пообещала прекратить использование фальшивых скидок и поддельных отзывов о товарах. Кроме того, сервис уберет навязчивые рекламные сообщения, создающие искусственное психологическое давление на клиентов.

Отдельное внимание регуляторы уделили принудительной геймификации. Temu обязался выключить функции вроде обязательного вращения колеса удачи для получения доступа к каталогу товаров торговой площадки.

Делают цены и возврат средств прозрачными

В самой компании Temu, принадлежащей корпорации PDD Holdings, подтвердили готовность меняться.

Представители платформы пообещали сделать информацию о ценообразовании, экологических характеристиках товаров и процессе оформления заказа максимально четкой и доступной. Также маркетплейс упростит процедуру возврата и улучшит работу службы поддержки клиентов.

Спикер Temu отметил, что компания удовлетворена достигнутым соглашением с европейскими органами. По его словам, маркетплейс ценит конструктивный диалог и планирует и дальше повышать прозрачность своей работы для улучшения опыта покупателей в Европе.

Национальные органы стран Евросоюза будут теперь тщательно контролировать, как именно китайский гигант выполняет взятые на себя обязательства.

Если платформа проигнорирует новые договоренности и вернется к старым практикам, ей грозят серьезные финансовые санкции. Сумма штрафов может составлять 4% или даже больше годового оборота Temu в соответствующих государствах-членах ЕС.

Напомним, ранее ЕС оштрафовал Temu за нарушение правил онлайн-торговли на €200 млн из-за неспособности предотвратить продажу незаконных и опасных товаров на своей платформе.