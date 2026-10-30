Таможенные пошлины на Temu и Shein: ЕС планирует собирать до €6 млрд в год из дешевых посылок из Китая

Специальные таможенные платежи на дешевые посылки, направленные против экспансии китайских торговых площадок Shein и Temu могут приносить бюджету Европейского Союза до 6 миллиардов евро ежегодно в период с 2028 по 2034 год.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

По данным Еврокомиссии, в прошлом году в страны блока поступило около 5,8 миллиарда посылок стоимостью менее 150 евро, что на 26% больше по сравнению с предыдущим годом. Большинство этих отправлений имели искусственно заниженную декларируемую стоимость во избежание уплаты пошлины.

Шаги Брюсселя следуют за аналогичным решением США, которые в прошлом году отменили беспошлинный режим для онлайн-заказов из-за недобросовестной конкуренции и опасений качества товаров.

Новые платежи и распределение поступлений

С 1 ноября ЕС вводит дополнительный сбор в размере 2 евро на каждую вещь в заказе. Это решение увеличивает погрузку на импорт после того, как с начала июля уже действует базовый сбор в 3 евро на посылку.

Координатор таможенной реформы в Европейском парламенте Дирк Готинк пояснил, что дополнительные платежи призваны остановить токсическую бизнес-модель поставок дешевой несертифицированной китайской продукции. По его словам, вырученные средства помогут профинансировать работу таможенных органов блока для надежной защиты общего рынка.

Согласно планам, примерно 90% собранных средств будут поступать в общий бюджет Евросоюза, а 10% будут оставаться государствам-членам. В настоящее время страны ЕС содержат 25% такого собрания, поэтому окончательные пропорции будут еще обсуждаться во время переговоров по бюджету на 2028–2034 годы.

Реакция маркетплейсов и адаптация бизнеса

Новые европейские правила существенно давят на китайские коммерческие гиганты. Платформа Shein формирует в Европе примерно треть собственной выручки, а материнская компания сервиса Temu – холдинг PDD Holdings – предупредила о заметном негативном влиянии нововведений на бизнес.

Чтобы удержать покупателей, Temu начала частично субсидировать это собрание собственными скидками, а Shein расширяет складские площади в Польше, пытаясь сохранить ценовую конкурентоспособность.

В то же время компания AliExpress объявила об увеличении сети локальных складов, предостерегая, что дополнительные платежи ударят по небогатым европейским семьям. В свою очередь американский маркетплейс Amazon заявил, что 97% товаров для клиентов из блока отгружаются непосредственно со складов на территории ЕС, поэтому ограничения почти не коснутся его операций.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский Союз ввел новую таможенную пошлину в размере 3 евро на небольшие посылки стоимостью до 150 евро, ранее освобождавшиеся от налогообложения по правилу de minimis, для сдерживания наплыва дешевой продукции из Китая.