ЕС вводит пошлину 3 евро на мелкие посылки из Temu

Европейский Союз вводит новый таможенный сбор в размере 3 евро на небольшие посылки стоимостью до 150 евро, ранее подпадавшие под освобождение от таможенных платежей по правилу de minimis. Новые правила направлены на сдерживание потока дешевого импорта, прежде всего из Китая.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на The Guardian.

В Еврокомиссии отмечают, что количество поступающих в ЕС мелких посылок стремительно растет. Если в 2022 году в страны блока было ввезено около 1,3 млрд таких отправлений, то в 2025 году их количество достигло 5,9 млрд. Около 90% этих посылок поступают из Китая.

Новый сбор коснется товаров, продаваемых через международные онлайн-платформы, в частности Temu и Shein. До сих пор товары стоимостью до 150 евро могли ввозиться без уплаты пошлин.

В Еврокомиссии считают, что действующая система создает неравные условия конкуренции европейским розничным продавцам и малому бизнесу. Также там отмечают риски для потребителей из-за низкого качества части импортируемых товаров.

Согласно исследованию ЕС, около 60% онлайн-товаров, ввезенных из-за пределов блока, не отвечают европейским требованиям безопасности. Наибольшее количество нарушений выявлено среди следующих категорий:

косметика – 65% товаров не соответствуют стандартам;

игрушки – 65%;

пищевые добавки - 63%;

средства индивидуальной защиты – 60%.

Европейские чиновники рассчитывают, что новый сбор снизит объемы импорта товаров низкой стоимости и заставит продавцов оформлять полноценные таможенные декларации для каждой отправки.

Новые правила также будут действовать в Северной Ирландии согласно договоренностям после Brexit. В то же время в Великобритании аналогичные изменения планируют ввести с октября 2028 года.

На фоне ужесточения регулировки некоторые крупные онлайн-ритейлеры уже адаптируют логистику. В частности, Shein развивает складскую инфраструктуру в Европе, что может позволить компании частично минимизировать влияние новых таможенных правил.

Напомним, С 1 июля все 27 стран Европейского Союза начинают поэтапно вводить новые правила оформления коммерческих посылок из-за границы. Изменения коснутся украинских предпринимателей, продающих товары в ЕС, а также всех, кто отправляет европейским получателям образцы продукции или подарки стоимостью более 45 евро.