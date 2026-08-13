- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Кабмин предоставил банкам 20,8 млрд грн гарантий на портфельной основе для поддержки бизнеса
Правительство предоставило 19 банкам-кредиторам гарантии на портфельной основе на сумму до 20,8 млрд грн. Это расширит доступ к финансированию для микро-, малого и среднего бизнеса разных отраслей, в частности, аграрной.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.
"Это уже второй шаг для поддержки агросектора за неделю: на прошлой неделе упростили доступ к программе "5-7-9%", теперь льготные кредиты на оборотные средства более доступны", - отметил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
По его словам, оборотные средства нужны предпринимателям уже сейчас, поскольку обстрелы портов и проблемы с логистикой усложняют экспорт.
Как работает механизм государственных гарантий
По данным Министерства финансов, государство берет на себя часть кредитного риска банков по портфелю выданных ссуд. Это позволяет учреждениям кредитовать предприятия, у которых нет достаточного залогового обеспечения.
Государственная гарантия покрывает: до 80% обязательств по портфелю кредитов и до 80% обязательств по каждому отдельному кредиту.
В 2026 году банки будут платить в государственный бюджет плату за предоставление государственных гарантий в размере 2% от суммы гарантий. При полной реализации решения поступления в бюджет составят 0,4 млрд грн.
Справочно
Программа Государственные гарантии на портфельной основе заработали в конце 2020 года, чтобы помочь украинскому микро-, малому и среднему бизнесу получать доступные банковские кредиты без необходимости предоставлять 100% собственного залога – государство берет на себя покрытие до 80% объема кредита.
Напомним, в феврале бизнес получил кредитов на 4,2 млрд грн под госгарантии. Наибольшие объемы кредитных средств были привлечены в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.