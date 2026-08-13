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Кабмин предоставил банкам 20,8 млрд грн гарантий на портфельной основе для поддержки бизнеса

гривны
Правительство выделило 20,8 млрд грн государственных гарантий для 19 банков / Shutterstock

Правительство предоставило 19 банкам-кредиторам гарантии на портфельной основе на сумму до 20,8 млрд грн. Это расширит доступ к финансированию для микро-, малого и среднего бизнеса разных отраслей, в частности, аграрной.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

"Это уже второй шаг для поддержки агросектора за неделю: на прошлой неделе упростили доступ к программе "5-7-9%", теперь льготные кредиты на оборотные средства более доступны", - отметил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

По его словам, оборотные средства нужны предпринимателям уже сейчас, поскольку обстрелы портов и проблемы с логистикой усложняют экспорт.

Как работает механизм государственных гарантий

По данным Министерства финансов, государство берет на себя часть кредитного риска банков по портфелю выданных ссуд. Это позволяет учреждениям кредитовать предприятия, у которых нет достаточного залогового обеспечения.

Государственная гарантия покрывает: до 80% обязательств по портфелю кредитов и до 80% обязательств по каждому отдельному кредиту.

В 2026 году банки будут платить в государственный бюджет плату за предоставление государственных гарантий в размере 2% от суммы гарантий. При полной реализации решения поступления в бюджет составят 0,4 млрд грн.

Справочно

Программа   Государственные гарантии на портфельной основе заработали в конце 2020 года, чтобы помочь украинскому микро-, малому и среднему бизнесу получать доступные банковские кредиты без необходимости предоставлять 100% собственного залога – государство берет на себя покрытие до 80% объема кредита.

Напомним, в феврале бизнес получил кредитов на 4,2 млрд грн под госгарантии. Наибольшие объемы кредитных средств были привлечены в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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