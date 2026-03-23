AI Лидеры
Четыре года
большой войны
Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери

2025 року
Лідери
бізнес-репутації
Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху
з Ощадом
Лучшие
работодатели 2025
Свое 

дело
Инвестиции 

в образование
Обучение 

для жизни
ТОП 50 

СЕО
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart 

Money

В феврале бизнес получил кредитов на 4,2 млрд грн под госгарантии: какие регионы в лидерах

В феврале бизнес получил кредиты на 4,2 млрд грн / Depositphotos

За все время действия инструмента государственных гарантий на портфельной основе в Украине (с декабря 2020) было выдано 54 738 кредитов на общую сумму 188,4 млрд гривен. Большинство этих средств — 178 млрд гривен — бизнес получил после начала действия военного положения. В феврале этого года заключено 867 кредитных договоров на 4,2 млрд гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

На 1 марта 2026 года 29 банков обслуживают действующие кредиты на сумму 80,5 млрд гривен. Государственные гарантии покрывают 34,2 млрд. гривен основного долга, что составляет 57% от общего установленного лимита в 60,5 млрд. гривен.

Региональное распределение

Наибольшие объемы кредитных средств привлечены в таких городах и областях:

  • Киев - 2 485 кредитов на 11,6 млрд грн;
  • Днепропетровская область - 1 831 кредит на 6,3 млрд грн;
  • Харьковская область - 961 кредит на 6,1 млрд грн;
  • Львовская область - 1591 кредит на 5,8 млрд грн;
  • Киевская область — 1 343 кредита более чем на 5 млрд грн;
  • Одесская область - 1 347 кредитов на 4,7 млрд грн.

Отрасли-лидеры по объемам финансирования

В марте 2026 года по суммам привлеченных средств первые места заняли следующие сферы деятельности:

  • перерабатывающая промышленность - 25,8 млрд грн (4 928 кредитов);
  • сельское хозяйство - 25,4 млрд грн (3 593 кредита);
  • оптовая и розничная торговля, ремонт транспорта - 20,8 млрд грн (8 550 кредитов);
  • транспорт и складское хозяйство - 2,4 млрд грн (1 051 кредит);
  • строительство - 2 млрд грн (744 кредита);
  • энергоснабжение и коммунальные услуги - 0,9 млрд грн (56 кредитов).

Напомним, в ноябре 2025 года   бизнес получил около 2 млрд. грн. кредитов на портфельной основе.

Автор:
Татьяна Ковальчук