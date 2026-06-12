Житомир получил из Швейцарии первые двухсекционные троллейбусы (ФОТО)

В Житомир прибыли первые два двухсекционных троллейбуса Hess Swisstrolley из Люцерна. Современный транспорт вмещает до 100 пассажиров и экономит 20% электроэнергии. Снабжение осуществляется в рамках проекта технической помощи городу от правительства Швейцарии

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.

Эти 18-метровые троллейбусы низкопольные, оборудованы откидными пандусами и просторными площадками для маломобильных групп населения. Общая вместимость одной единицы составляет около 100 пассажиров, из которых 45 – места для сидения.

Фото: Житомирский городской совет



Салон оснащен кондиционером, а сиденье водителя имеет функцию подогрева. Электронные системы управления Hess Swisstrolley позволяют снизить потребление электроэнергии примерно на 20%.

Транспорт оборудован дополнительным дизельным двигателем. Он обеспечивает автономный ход на расстояние от 1,5 до 2 км, что позволяет объезжать аварийные участки или места проведения дорожных работ. Конструкция включает маневровые задние колеса, которые "подруливают" во время поворотов. Благодаря повышенной емкости 10 таких машин способны заменить на линиях 20 обычных троллейбусов.

Фото: Житомирский городской совет

Новая техника заменит на балансе предприятия троллейбусы ЗиУ, срок эксплуатации которых составляет около 40 лет. Модели Hess будут курсировать на маршрутах с самым большим пассажиропотоком: № 2; №3; №15; №15А.

В общей сложности от транспортной компании города Люцерн (Verkehrsbetriebe Luzern, VBL) ожидается поступление еще 8 двухсекционных рабочих троллейбусов, а также 3 трехсекционных машин, которые будут использованы в качестве доноров запчастей.

Выход транспорта на линии запланирован не ранее чем через два месяца. Это время требуется для регистрации в инспекции электротранспорта, сертификации и подготовки персонала.

"В город Люцерн поедут работники ТТУ, где их будут учить управлять швейцарскими машинами, а также обслуживать и ремонтировать их. Затем этими знаниями они будут делиться с другими водителями", - отметил начальник КП "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление" Сергей Лазарев.

Сотрудничество стало возможным на основе меморандума о взаимопонимании, который в марте 2026 подписали Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO), Житомирский городской совет и КП "Житомирское ТТУ".

Напомним, Тернополь приступил к масштабному обновлению автопарка за счет отечественного производителя и уже получил первые 5 из 44 заказанных троллейбусов львовского завода "Электрон".