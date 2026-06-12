Житомир отримав зі Швейцарії перші двосекційні тролейбуси (ФОТО)

До Житомира прибули перші два двосекційні тролейбуси Hess Swisstrolley із Люцерна. Сучасний транспорт вміщує до 100 пасажирів та заощаджує 20% електроенергії. Постачання здійснюється у межах проєкту технічної допомоги місту від уряду Швейцарії

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Житомирської міської ради.

Ці 18-метрові тролейбуси є низькопідлоговими, обладнані відкидними пандусами та просторими майданчиками для маломобільних груп населення. Загальна місткість однієї одиниці становить близько 100 пасажирів, з яких 45 — місця для сидіння.

Фото: Житомирська міська рада



Салон оснащений кондиціонером, а сидіння водія має функцію підігріву. Електронні системи керування Hess Swisstrolley дозволяють знизити споживання електроенергії приблизно на 20%.

Транспорт обладнаний додатковим дизельним двигуном. Він забезпечує автономний хід на відстань від 1,5 км до 2 км, що дозволяє об'їжджати аварійні ділянки або місця проведення дорожніх робіт. Конструкція включає маневрові задні колеса, які "підрулюють" під час поворотів. Завдяки підвищеній місткості 10 таких машин здатні замінити на лініях 20 звичайних тролейбусів.

Фото: Житомирська міська рада

Нова техніка замінить на балансі підприємства тролейбуси ЗіУ, термін експлуатації яких становить близько 40 років. Моделі Hess курсуватимуть на маршрутах із найбільшим пасажиропотоком: № 2; № 3; № 15; № 15А.

Загалом від транспортної компанії міста Люцерн (Verkehrsbetriebe Luzern, VBL) очікується надходження ще 8 двосекційних робочих тролейбусів, а також 3 трисекційних машин, які будуть використані як донори запчастин.

Вихід транспорту на лінії заплановано не раніше ніж через два місяці. Цей час потрібен для реєстрації в інспекції електротранпорту, сертифікації та підготовки персоналу.

"До міста Люцерн поїдуть працівники ТТУ, де їх вчитимуть кермувати швейцарськими машинами, а також обслуговувати й ремонтувати їх. Потім цими знаннями вони ділитимуться з іншими водіями", — зазначив начальник КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Сергій Лазарев.

Співпраця стала можливою на основі меморандуму про взаєморозуміння, який у березні 2026 року підписали Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO), Житомирська міська рада та КП "Житомирське ТТУ".

Нагадаємо, Тернопіль розпочав масштабне оновлення автопарку за рахунок вітчизняного виробника і вже отримав перші 5 із 44 замовлених тролейбусів львівського заводу "Електрон".