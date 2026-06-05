Найбільший контракт українського машинобудування: Тернопіль купив 44 тролейбуси "Електрон"

Тернопіль розпочав масштабне оновлення автопарку за рахунок вітчизняного виробника і вже отримав перші 5 із 44 замовлених тролейбусів львівського заводу "Електрон". Виконання цього найбільшого контракту українського машинобудування фінансує Європейський інвестиційний банк.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Перша поставка за одним з найбільших контрактів у новітній історії українського машинобудування - 44 низькопідлогові тролейбуси львівського заводу "Електрон" на замовлення міськради Тернополя", — зазначив політик.

Новий транспорт обладнаний кондиціонерами, системою опалення, відеоспостереженням, інформаційними табло, функцією автоматичного оголошення зупинок і USB-роз’ємами для мобільних пристроїв.

У салонах облаштовані спеціальні місця та відкидний трап для маломобільних пасажирів, а елементи інтер’єру, включаючи оббивку сидінь, виготовлені з негорючих матеріалів. Каркас кузова виконаний з нержавіючої сталі. Конструкція транспорту має функцію нахилу кузова для спрощення посадки пасажирів.

Перші сучасні тролейбуси "Електрон" вийшли на маршрути Тернополя / Фото: facebook.com/kysylevskyy.official

Фінансування цього контракту забезпечує Європейський інвестиційний банк. За умовами кредитування громада Тернополя мала право самостійно обирати постачальника і прийняла рішення на користь українського виробника. Вітчизняні підприємства порівняно з іноземними компаніями забезпечують такі переваги:

близький сервіс;

наявність запчастин, що не залежить від збоїв на митниці;

індивідуальний підхід до замовлення;

більший життєвий цикл техніки при порівняній ціні;

високу якість.

Рівень локалізації під час виробництва тролейбусів "Електрон" становить 50%. Створення кожної одиниці транспорту забезпечують понад 170 промислових підприємств у різних регіонах України, що дозволяє зберігати робочі місця та сплачувати податки до бюджетів усіх рівнів.

Нагадаємо, до Києва почали надходити нові тролейбуси PTS T12309, які виготовляє завод "Політехносервіс" у Броварах на Київщині. Загалом за контрактом вартістю 306,2 млн гривень столиця отримає 16 одиниць транспорту.