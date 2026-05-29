Контракт на понад 306 млн грн: Київ отримав перші тролейбуси із заводу у Броварах

До Києва почали надходити нові тролейбуси PTS T12309, які виготовляє завод "Політехносервіс" у Броварах на Київщині. Загалом за контрактом вартістю 306,2 млн гривень столиця отримає 16 одиниць транспорту.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Транспортні засоби мають турецький кузов, а внутрішнє наповнення є українським. У Броварах машини оснащують вітчизняною системою керування тяговим двигуном, акумуляторами, іншим електрообладнанням та електронікою. Ці компоненти розробили інженери підприємства "Політехносервіс", а виробляють їх на Київщині.

Ступінь локалізації зазначених тролейбусів становить близько 40%. Такі моделі вже працюють у Чернівцях, Вінниці, Миколаєві та Кременчуці. Тепер перша партія із замовлених машин доїхала до столиці.

"Кожен автобус, трамвай чи тролейбус запускає виробництво деталей на десятках заводів по всій країні, а це десятки громад і тисячі працівників", — зазначив політик.

Додамо, на маршрутах громадського транспорту Києва почали курсувати ще 20 нових автобусів турецького виробництва Anadolu Isuzu.