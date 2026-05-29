Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,27

--0,03

EUR

51,44

--0,11

Готівковий курс:

USD

44,25

44,10

EUR

51,75

51,55

ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Контракт на понад 306 млн грн: Київ отримав перші тролейбуси із заводу у Броварах

тролейбуси, Київ
У Київ прибули перші тролейбуси PTS T12309 / Фото: facebook.com/kysylevskyy.official

До Києва почали надходити нові тролейбуси PTS T12309, які виготовляє завод "Політехносервіс" у Броварах на Київщині. Загалом за контрактом вартістю 306,2 млн гривень столиця отримає 16 одиниць транспорту.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Транспортні засоби мають турецький кузов, а внутрішнє наповнення є українським. У Броварах машини оснащують вітчизняною системою керування тяговим двигуном, акумуляторами, іншим електрообладнанням та електронікою. Ці компоненти розробили інженери підприємства "Політехносервіс", а виробляють їх на Київщині.

Ступінь локалізації зазначених тролейбусів становить близько 40%. Такі моделі вже працюють у Чернівцях, Вінниці, Миколаєві та Кременчуці. Тепер перша партія із замовлених машин доїхала до столиці.

"Кожен автобус, трамвай чи тролейбус запускає виробництво деталей на десятках заводів по всій країні, а це десятки громад і тисячі працівників", — зазначив політик.

Додамо, на маршрутах громадського транспорту Києва почали курсувати ще 20 нових автобусів турецького виробництва Anadolu Isuzu. 

Автор:
Тетяна Ковальчук