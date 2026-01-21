Запланована подія 2

Громадський транспорт Києва підсилюють 20 сучасних турецьких автобусів (ФОТО)

автобуси
Нові автобуси Anadolu Isuzu вийшли на маршрути Києва / КМДА

На маршрутах громадського транспорту Києва почали курсувати ще 20 нових автобусів турецького виробництва Anadolu Isuzu. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Київ оновлює громадський транспорт

Це третя партія рухомого складу, отримана столицею в межах проєкту "Міський громадський транспорт України", що реалізується за підтримки Європейського інвестиційного банку.

Нові автобуси пройшли всі необхідні митні та реєстраційні процедури й уже розподілені між автопарками підприємства. Їх залучатимуть для підсилення маршрутної мережі столиці, зокрема на напрямках, що дублюють електротранспорт як на лівому, так і на правому березі Києва.

Усі автобуси є повністю низькопідлоговими та обладнані пандусами для маломобільних пасажирів. Вони оснащені інформаційними табло, системами внутрішнього й зовнішнього відеоспостереження, автоматичним оповіщенням зупинок, а також системами кондиціонування та опалення. У салонах встановлено енергоощадне LED-освітлення й тоноване скло.

Використання нового рухомого складу має підвищити рівень безпеки перевезень і покращити якість транспортного обслуговування пасажирів.

Загалом у межах проєкту столиця вже отримала 60 одиниць нового транспорту, ще 25 автобусів планують поставити у 2026 році.

Нагадаємо, Київ продовжує оновлення рухомого складу громадського транспорту. 1 грудня на столичні маршрути вийшли нові трамваї та автобуси. 

Автор:
Ольга Опенько