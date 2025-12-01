Запланована подія 2

У Києві на маршрути вийшли нові трамваї та автобуси: де курсуватимуть та як виглядають (ФОТО)

трамвай
У Києві на маршрути вийшли нові трамваї та автобуси / КМДА

Київ продовжує оновлення рухомого складу громадського транспорту. 1 грудня на столичні маршрути вийшли нові трамваї та автобуси. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, 2 нових трамвая вже курсують на маршруті № 27, що сполучає Дарницький, Дніпровський та Деснянський райони столиці. Ще 2 проходять технічну перевірку перед виходом на лінію. 

Кличко розповів, що трамваї поставило ТОВ "Татра-юг" у рамках договорів із КП "Київпастранс". Їх придбали за кошти міста. Мер наголосив, що до кінця цього року Київ загалом отримає 8 сучасних трамваїв.

Також до столиці  прибула друга партія — ще 20 нових автобусів від турецької компанії "Anadolu Isuzu". Вони вже вийшли на маршрути: №20, 25, 31, 111, 112 та № 114. Кличко уточнив, що найближчим часом місто отримає загалом 85 таких автобусів (40 вже надійшли). 

Як виглядає новий громадський транспорт

Мер столиці зауважив, що нові трамваї та автобуси мають 100% низьку підлогу, оснащені внутрішніми та зовнішніми камерами відеоспостереження, системою кондиціонування та опалення.

У салоні встановлені енергоощадне LED освітлення. Для маломобільних груп населення є пандус, інформаційне табло, система оповіщення зупинок.

Зауважимо, питання вартості громадського транспорту залишається актуальним для мільйонів киян, які щодня користуються метро, автобусами та тролейбусами. Редакція Delo.ua з'ясувала поточні тарифи та проаналізувала реальну ймовірність їх зміни до кінця 2025 року.

Автор:
Світлана Манько