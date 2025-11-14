Проїзд у Києві: чи очікувати подорожчання до кінця 2025 року?

Питання вартості громадського транспорту залишається актуальним для мільйонів киян, які щодня користуються метро, автобусами та тролейбусами. Редакція Delo.ua з'ясувала поточні тарифи та проаналізувала реальну ймовірність їх зміни до кінця 2025 року.

Актуальні тарифи: що платять кияни зараз

Наразі вартість проїзду в міському пасажирському транспорті Києва залишається незмінною:

автобус, трамвай, тролейбус, фунікулер – 8 гривень за поїздку;

метрополітен – 8 гривень за поїздку;

міська електричка – 14,99 гривень за поїздку.

Реальна вартість: скільки насправді коштує поїздка

Наразі існує суттєва різниця між тим, що платять пасажири, та реальною собівартістю перевезення. Ще до війни Київський метрополітен оцінював собівартість однієї поїздки трохи більше 24 гривень, а Київпастранс – понад 21 гривню.

У 2024 році ситуація змінилася кардинально. Київський метрополітен перерахував собівартість перевезення одного пасажира. Тобто тепер собівартість вже становить понад 40 гривень. Це пов'язано зі зміною пасажиропотоку, подорожчанням електроенергії та зростанням витрат на оплату праці фахівців.

Простими словами: киянин платить 8 гривень за поїздку в метро, а решту 32+ гривні покривають платники податків міста. Міський бюджет щороку виділяє кілька мільярдів гривень на підтримку перевізників.

Чи підвищать тарифи: офіційна позиція

Голова КМДА Віталій Кличко прокоментував чутки про можливе підвищення вартості проїзду. Різниця між поточним тарифом і економічно обґрунтованим становить близько 11 мільярдів гривень на рік. Ці кошти мають виділятися з міського бюджету.

Ситуацію ускладнює те, що центральна влада забрала частину бюджету Києва (8 мільярдів на Укрзалізницю), тому грошей на дотації не вистачає. Додатково безкоштовне перевезення пільговиків "тягне" ще близько 1 мільярда з міського бюджету, яку держава не компенсує.

Департамент фінансів запропонував розглянути питання коригування тарифів. Проте мер підкреслив: до кінця війни підвищення цін на проїзд не планується. Місто робить усе можливе, щоб підтримати киян у складних соціальних умовах.

Сучасні способи оплати проїзду

Київ активно розвиває інфраструктуру безготівкової оплати. У столиці функціонує понад 2000 точок для поповнення транспортних карт та купівлі QR-квитків:

243 термінали самообслуговування на зупинках наземного транспорту;

304 термінали на 52 станціях метрополітену;

Близько 1800 терміналів Easy Pay;

Приблизно 322 Т-кіоски для придбання карт;

Каси на 3 станціях метрополітену.

Міський застосунок "Київ Цифровий" дозволяє поповнювати транспортну карту з банківської картки в будь-який момент та купувати QR-квитки безпосередньо з екрана смартфона.

Детальну інформацію про тарифи та умови пільгового проїзду можна знайти на офіційних сайтах КП "Київський метрополітен" та КП "Київпастранс".