Метро Києва – як його хотіли розвивати та що відбувається зараз?

У самому серці міської мобільності київський метрополітен зберігає напругу між давніми амбіціями і сучасною реальністю. Проєкти, які ще недавно виглядали як далекі обіцянки, сьогодні розглядаються через призму ресурсів, війни і технічних складнощів. Команда Delo.ua з'ясувала, як планували розвивати столичне метро і що відбувається зараз: від ідей до конкретних об'єктів, від очікувань до затримок у будівництві нових станцій та гілки метро Києва. Ідеї масштабного розширення підземної транспортної мережі зародились ще кілька десятиліть тому, але їхня реалізація виявилася значно складнішою за початкові розрахунки.

Що планувалось колись і що було закладено в стратегії

Ідеї масштабного розширення гілки метро зародились ще кілька десятиліть тому. У Генеральному плані міста передбачали, що кількість ліній метрополітену в Києві збільшиться з трьох до п'яти, протяжність із приблизно 52 км виросте до понад 110 км, а кількість станцій зросте з 40 до близько 86.

Особливо важливим проєктом стала Подільсько-Вигурівська лінія, відома також як помаранчева гілка метро Києва. Її задум полягав у поєднанні центру міста з житловим масивом Вигурівщина-Троєщина, сполученні через Подільський міст правого і лівого берегів, забезпеченні пересадок на існуючі гілки метро, електрички, трамвай, автобуси.

Ще одна давня ідея передбачала продовження Сирецько-Печерської лінії у напрямку Виноградаря із двома новими станціями: «Мостицька» та «Проспект Правди». Зелена гілка метро мала стати довшою та охопити більше районів столиці.

Також обговорювалась лінія метрополітену на Лівому березі, так звана Лівобережна лінія або жовта/блакитна, що з'єднала б Вигурівщину-Троєщину з Позняками та іншими районами.

Поточний стан: прогрес, зупинки, виклики

Незважаючи на війну та фінансові труднощі, деякі проєкти зрушили з місця. Наприклад, зелена гілка метро Сирецько-Печерська у бік Виноградаря добудовується. Компанія «Автострада» отримала тендер, кошти виявились більшими, ніж первинно планувалось.

Проте роботи по продовженню станцій часто затримуються через коригування тендерів, перевищення кошторисів, скасування угод або зрив строків. Зокрема, гілки метро Києва у напрямку Виноградаря мали бути завершені раніше, але будівництво призупинили і поновили тільки у 2023 році.

Серйозною проблемою стала ситуація на синій гілці: тунель між «Либідською» та «Деміївською» затопило, з'явились тріщини, станції довелося частково закрити. Це вплинуло на загальну схему київського метро та пасажиропотік.

У планах і проєктах активність по схемах київського метро змінюється. Сам проєкт Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену тягнеться з 90х років минулого століття, але терміни, фінанси і назви станцій часто коригуються.

Подільський міст стає одним з ключових елементів логістики та траси нової гілки метро, але його будівництво з численними затримками та скандалами теж уповільнює розвиток метрополітену.

Конкретні об'єкти в роботі

Станом на 2025 рік у розробці та будівництві перебувають кілька ключових проєктів розширення київський метрополітену.

Напрямок Виноградар

Дві станції «Мостицька» та «Проспект Правди» вже в тендері з компанією підрядником, вартість робіт зросла майже вдвічі. Ці станції мають продовжити зелена гілка метро та покращити транспортну доступність для жителів цього району.

Законсервовані проєкти

«Львівська брама» і «Теличка» — старі законсервовані станції зеленої гілка метро, які час від часу обговорюють відновити. Ці об'єкти потребують додаткових інвестицій та технічного переоснащення.

Подільсько-Вигурівська лінія

Шість станцій першочергової черги планується до будівництва: «Глибочицька», «Подільська», «Суднобудівна», «Труханів острів», «Затока Десенка», «Райдужна». Ця лінія метрополітену має кардинально змінити транспортну карту столиці.

Лівобережний напрямок

Лівобережна лінія спроєктована, але будівництво ще не стартувало. Фінансування цього напрямку розширення гілки метро Києва залишається питанням майбутнього.

Фінансові та технічні виклики

Розвиток київського метрополітену стикається з кількома системними проблемами. Кошторисна вартість проєктів постійно зростає через інфляцію, подорожчання будівельних матеріалів та ускладнення технічних рішень.

Війна внесла додаткові корективи у плани розширення підземної мережі. Частина ресурсів перенаправлена на відновлення пошкоджених об'єктів та забезпечення безпеки існуючих станцій.

Технічні складності будівництва в умовах щільної міської забудови також впливають на терміни реалізації проєктів розширення схема київського метро.

Перспективи розвитку

Київський метрополітен залишається символом сильної ідеї, яка зіткнулася з реальністю: ресурсів не вистачає, терміни корегуються, але бажання змінити транспортну карту міста залишається.

Проєкти, як гілки метро на Виноградар чи Подільсько-Вигурівська лінія метрополітену, мають потенціал змінити мобільність багатьох киян, особливо тих, хто живе далеко від центру або на Лівому березі. Але поки що результат не такий стрімкий, як обіцяють стратегії.

Щоб схема київського метро відповідала майбутнім потребам, потрібні стабільне фінансування, чіткий контроль над термінами, прозорість процедур, а також гнучкість у коригуванні планів, коли обставини змінюються.

У складні часи війни саме метро, підземні артерії міста, може стати не просто транспортним засобом, а символом стійкості, планування і віри в те, що місто здатне рухатись уперед попри всі виклики.

Зелена гілка метро та інші заплановані гілки метро київ поступово наближаються до реалізації, хоча й не такими темпами, як хотілося б містянам. Розширення київський метрополітен залишається стратегічним пріоритетом для покращення транспортної доступності столиці.