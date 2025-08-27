Як працює метро в Києві – графік роботи метрополітену

Київський метрополітен уже понад півстоліття є серцем громадського транспорту столиці. Для більшості мешканців столиці саме він визначає щоденний ритм: уранці мільйони киян спускаються під землю, щоб швидко дістатися до роботи, а пізно ввечері метро залишається останньою надійною можливістю повернутися додому. У 2025 році графік його роботи загалом зберіг традиційні рамки, але має кілька нюансів, які варто враховувати. На порталі Delo.ua детально розберемо, як саме працює підземка сьогодні.

Час роботи у 2025 році

Перші поїзди вирушають із кінцевих станцій о 5:30 ранку. Це дозволяє мешканцям віддалених районів встигнути на роботу в центр без затримок. Завершується робота підземки близько опівночі, коли з кінцевих станцій вирушають останні склади. Проте точний час залежить від лінії: наприклад, на синій гілці поїзд можна спіймати трохи пізніше, ніж на червоній чи зеленій.

Саме тому вечірнім пасажирам радять не зволікати. Бувають ситуації, коли різниця у 10–15 хвилин визначає, чи виїдеш додому підземкою, чи доведеться шукати альтернативний транспорт.

Інтервали руху

Розклад роботи метро підлаштований під пасажиропотік. У години найбільшого навантаження поїзди з’являються майже безперервно — чекати доводиться лише кілька хвилин.

У будні зранку, між 7:00 і 10:00 , та ввечері, з 17:00 до 20:00 , інтервал руху складає 1,5–3 хвилини.

У денний час потяги курсують кожні 4–6 хвилин.

Після 23:00 очікування може зрости до 8–10 хвилин.

У вихідні дні метро працює за таким самим графіком, однак темп спокійніший — інтервали трохи довші, адже пасажиропотік зменшується.

Зміни та нові умови

За останні роки метро поступово відмовилося від жетонів, які колись були символом київської підземки. Сьогодні проїзд оплачується лише безготівково. Пасажири можуть обрати зручний спосіб: банківська картка, смартфон із функцією NFC чи електронний квиток у додатку.

Така система зробила вхід на станції значно швидшим і зменшила черги у години пік. Крім того, частина турнікетів обладнана можливістю проходу за допомогою QR-кодів, що зручно для гостей міста або тих, хто не користується картками.

Що варто врахувати пасажирам

Щоб поїздка була комфортною, слід пам’ятати про кілька нюансів. Час останнього поїзда завжди залежить від лінії, тому краще перевіряти його заздалегідь. Після 23:00 інтервали стають довшими, і навіть якщо метро ще працює, на потяг доведеться чекати. Нарешті, варто користуватися додатком «Київ Цифровий» — саме там найшвидше з’являються оголошення про зміни у графіку чи ремонтні роботи на станціях.

Таким чином, київське метро у 2025 році зберегло зручність і передбачуваність, якими воно цінувалося завжди. Воно відкриває місто зранку і закриває його опівночі, залишаючись найнадійнішим способом пересування у великому мегаполісі.