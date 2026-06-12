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Ціни на овочі в Україні — актуальна вартість на 12 червня
Станом на 12 червня 2026 року в Україні ціни на огірки трохи підвищилися, водночас вартість овочів борщового набору залишається стабільною.
Ціни на овочі
Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість овочів станом на 12 червня наступна:
|Овоч
|Ціна
|Зміна
|Картопля
|13-16 грн
|+0%
|Картопля молода
|35-65 грн
|+0%
|Цибуля
|13-15 грн
|+0%
|Морква
|27-30 грн
|+0%
|Капуста молода
|15-18 грн
|+0%
|Помідори
|70-100 грн
|+0%
|Огірки
|30-38 грн
|+6%
За даними "Мінфіну", актуальна вартість овочів у супермаркетах наступна:
|Мережа
|Особливості
|АТБ
|найдешевші помідори та картопля
|Сільпо
|широкий асортимент овочів
|Novus
|найдешевша капуста
Які овочі подорожчали найбільше
В Україні продовжується сезонне зниження цін на помідори. Збільшення пропозиції томатів із літніх теплиць та уповільнення продажів змусили виробників переглянути цінову політику, через що вартість продукції за тиждень знизилася в середньому на 15%.
Молода українська картопля почала в цьому році коштувати дешевше, ніж імпортна. В останню декаду травня її відпускали в середньому по 60 грн/кг, а зараз – по 35 грн/кг.
В той же час "борщові" овочі минулорічного врожаю не змінилися у вартості – Ціни на стару картоплю перебувають у межах 13-16 грн/кг.
Прогноз цін
На старті літа ціни на овочі борщового набору в Україні очікуються близькими до минулорічних. Однак наприкінці сезону овочі можуть подешевшати не так суттєво, як торік, тож середні ціни залишаться на 5-15% вищими.
Традиційно влітку ціни на картоплю, капусту, буряк, моркву та цибулю падають завдяки новому врожаю з відкритого ґрунту переважно у червні-липні.
Проте цього року весняні заморозки відтермінували надходження ранньої продукції, а висока собівартість виробництва утримуватиме ціни.
Зростання цін у травні-червні є неминучим через зменшення якісних запасів у сховищах. Оскільки перехідних залишків стає менше, на ринок починає заходити дорожча рання продукція, у тому числі імпортна - це тягне середні ціни вгору.