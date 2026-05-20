Літнього "цінового обвалу" не буде: як зміниться вартість борщового набору в Україні

На старті літа ціни на овочі борщового набору в Україні очікуються близькими до минулорічних. Однак наприкінці сезону овочі можуть подешевшати не так суттєво, як торік, тож середні ціни залишаться на 5-15% вищими.

Про це Delo.ua повідомив аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка.

Чи зросте вартість борщового набору влітку

Традиційно влітку ціни на картоплю, капусту, буряк, моркву та цибулю падають завдяки новому врожаю з відкритого ґрунту переважно у червні-липні, зазначив Гопка.

Проте цього року весняні заморозки відтермінували надходження ранньої продукції, а висока собівартість виробництва утримуватиме ціни.

"У результаті базовий сценарій передбачає, що середні літні ціни на "борщовий набір" залишаться на 5-15% вищими, ніж торік", - прогнозує аналітик.

Літо 2025 року відзначилося рекордними цінами на овочі борщового набору. Проте вже з липня і до кінця серпня відбувся стрімкий обвал цін, зумовлений масовим надходженням продукції нового врожаю, нагадав Гопка.

Якщо для розрахунку взяти умовний набір з 1 кг кожного овоча за середніми роздрібними цінами, то у червні 2025 року у пікові значення тенденція була наступною:

морква - 59,0 грн/кг;

буряк - 48,9 грн/кг;

цибуля - 37,7 грн/кг;

картопля - 35,9 грн/кг;

капуста - 30,3 грн/кг.

Таким чином, загальна вартість кошика по 1 кг на початку літа сягала приблизно 211 грн, розповів аналітик.

Уже в серпні 2025 року ціни були наступними:

морква - 25,2 грн/кг;

картопля - 17 грн/кг;

капуста - 7,5 грн/кг;

цибуля - 14,7 грн/кг;

буряк - 10,7 грн/кг.

За таких умов загальна вартість кошика по 1 кг була орієнтовно 75 грн.

"Головна тенденція 2025 року: здешевлення базового овочевого кошика більш ніж у 2,5 раза від початку літа до його кінця", - зазначив Гопка.

Враховуючи кращий осінній врожай, що забезпечив значно нижчі ціни, ніж у 2025 році, у першій половині 2026 року, але вже поступове зростання цін у травні то можна очікувати ціни приблизно на тому ж рівні, що й минулого літа, заявив експерт.

Зростання цін у травні-червні є неминучим через зменшення якісних запасів у сховищах. Оскільки перехідних залишків стає менше, на ринок починає заходити дорожча рання продукція, у тому числі імпортна - це тягне середні ціни вгору.

На відміну від 2025 року, коли морква та капуста били рекорди, цього року стартова база запасів була кращою. Тому нинішнє зростання не повинно сягнути минулорічних шокових позначок. Пік буде згладженим. У липні-серпні масовий збір ґрунтових овочів нового сезону вирівняє пропозицію, пояснив Гопка.

"Отже, хоча зараз ми спостерігаємо тимчасове, але відчутне подорожчання, воно є короткостроковим. До кінця літа ціни на борщовий набір знову стабілізуються на низьких показниках, аналогічних або трохи вищих за серпень минулого року", - сказав аналітик.

Літнього "цінового обвалу" сезонних овочів та фруктів не буде

Проте він водночас наголосив, що традиційного літнього "цінового обвалу" сезонних овочів та фруктів очікувати не варто.

На ринок суттєво вплинули холодний квітень і високі витрати аграріїв. Сезонне зниження цін обов'язково відбудеться, але не буде різким. Найбільш помітним воно стане з другої половини червня до серпня, коли на ринок масово надійде продукція з відкритого ґрунту. Проте ціни не опустяться до мінімальних позначок минулих років через дорогу логістику, енергетичні витрати та воєнні ризики, пояснив аналітик.

В Україні через квітневі морози найбільше постраждали абрикоси, персики, рання черешня та рання полуниця.

"Пропозиція цих продуктів, особливо в перші тижні сезону, буде значно нижчою, що спровокує вищі ціни. Абрикоси та персики через втрату вітчизняного врожаю можуть стати дефіцитними, тому цінники на них формуватимуться переважно на основі вартості імпорту", - розповів Гопка.

Проєкт EastFruit раніше повідомляв, що в Україні почала дешевшати молода капуста, оскільки фермери масово збирають новий врожай. Водночас залишки торішньої капусти у сховищах, навпаки, продовжують дорожчати.

Ціни на ріпчасту цибулю навпаки почали зростати через значне скорочення запасів продукції врожаю 2025 року у місцевих фермерів.