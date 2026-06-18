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Туристичний збір в Україні зріс на 23% за п’ять місяців

туризм
Надходження від туристичного збору зросли / Shutterstock

У січні-травні 2026 року місцеві бюджети отримали 161,8 млн грн туристичного збору. Це на 22,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли надходження становили 132 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Податкової служби.

Найбільші суми туристичного збору сплатили у Києві, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Лідери за надходженнями:

  • Київ — 34,7 млн грн;
  • Львівська область — 32,2 млн грн;
  • Івано-Франківська область — 27,8 млн грн;
  • Закарпатська область — 14,7 млн грн.

Туристичний збір надходить до місцевих бюджетів і може спрямовуватися на розвиток громад: оновлення туристичних локацій та інфраструктури, благоустрій вулиць, парків і зон відпочинку, підвищення якості сервісу для мандрівників, а також культурні заходи.

Ставки збору встановлюють місцеві ради за кожну добу тимчасового проживання. Для громадян України ставка може становити до 0,5% мінімальної зарплати, для іноземців та осіб без громадянства — до 5%.

Зростання надходжень свідчить про пожвавлення внутрішнього туризму та дає громадам додатковий ресурс для розвитку локальної інфраструктури.

Додамо, у першому кварталі 2026 року до місцевих бюджетів України надійшло 82,2 млн грн туристичного збору. Це на 23,6 % більше, ніж за перші три місяці минулого року, коли сума становила 66,5 млн грн. Загальний приріст доходів склав 15,7 млн грн.

Автор:
Тетяна Гойденко