Туристичний збір приніс громадам понад 82 млн грн: які регіони стали лідерами за сплатою

Туристичний збір поповнив місцеві бюджети 82 мільйони / Freepik

У першому кварталі 2026 року до місцевих бюджетів України надійшло 82,2 млн грн туристичного збору. Це на 23,6 % більше, ніж за перші три місяці минулого року, коли сума становила 66,5 млн грн. Загальний приріст доходів склав 15,7 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Державна податкова служба України.

Регіональний розподіл надходжень

Найбільші обсяги збору зафіксовано в областях, що є центрами ділового та відпочинкового туризму:

  • місто Київ — 17,9 млн грн; 
  • Львівська область — 16,4 млн грн; 
  • Івано-Франківська область — 12,3 млн грн; 
  • Закарпатська область — 7,5 млн грн.

Механізм нарахування та ставки

Розмір туристичного збору розраховується на основі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року. Місцеві органи самоврядування визначають відсоткову ставку в межах законодавчих норм.

Станом на 2026 рік діють такі обмеження:

  • для внутрішнього туризму ставка становить до 0,5 % від мінімальної зарплати, що дорівнює сумі до 43,24 грн за добу; 
  • для іноземного туризму ставка складає до 5 % від мінімальної зарплати, що становить до 432,35 грн за добу.

Використання коштів

Отримані фінансові ресурси залишаються в розпорядженні місцевих громад. Кошти спрямовують на фінансування таких напрямків:

  • оновлення та розвиток інфраструктури; 
  • соціальний захист населення; 
  • підтримка галузей освіти та медицини; 
  • зміцнення обороноздатності та безпеки регіону.

Нагадаємо, за підсумками січня та лютого понад 5 тисяч платників спрямували до бюджетів 72,5 млн грн туристичного збору.

Автор:
Тетяна Ковальчук