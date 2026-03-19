Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,90

--0,05

EUR

50,52

--0,11

Готівковий курс:

USD

44,20

44,06

EUR

51,10

50,90

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

За два місяці надходження туристичного збору зросли на чверть: бюджети отримали 72,5 млн грн

туристки
Надходження туристичного збору зростають / Freepik

У 2026 році туристичний збір в Україні демонструє стабільне зростання. За підсумками січня та лютого понад 5 тисяч платників спрямували до бюджетів 72,5 млн грн. Цей показник на 25% перевищує результат відповідного періоду минулого року, коли сума збору становила 58 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Державна податкова служба України.

Найбільші суми традиційно надійшли від туристично привабливих регіонів. Лідером за обсягом платежів стало місто Київ, де зафіксовано 16,2 млн грн надходжень. Львівська область забезпечила 15 млн грн, Івано-Франківська — 11,8 млн грн, а Закарпатська — 5,9 млн грн.

Отримані кошти громади використовують як важливе джерело для розвитку місцевої інфраструктури, покращення туристичних локацій та створення комфортних умов для мешканців і гостей.

У ДПС пояснили, що платниками збору є громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які тимчасово проживають у готелях, хостелах або садибах.

Функції податкових агентів виконують суб’єкти господарювання, які надають послуги з розміщення. Саме вони відповідають за нарахування та перерахування збору до бюджету. Динаміка зростання надходжень свідчить про активність туристичного сектору та відповідальне ставлення бізнесу до виконання фінансових зобов'язань перед державою.

Нагадаємо, у 2025 році місцеві бюджети отримали 359 млн грн туристичного збору, що майже на третину перевищує показники 2024 року. Якщо ж порівнювати з довоєнним 2021 роком, то обсяг надходжень зріс у 1,5 раза.

Автор:
Тетяна Ковальчук