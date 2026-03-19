За два місяці надходження туристичного збору зросли на чверть: бюджети отримали 72,5 млн грн

У 2026 році туристичний збір в Україні демонструє стабільне зростання. За підсумками січня та лютого понад 5 тисяч платників спрямували до бюджетів 72,5 млн грн. Цей показник на 25% перевищує результат відповідного періоду минулого року, коли сума збору становила 58 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Державна податкова служба України.

Найбільші суми традиційно надійшли від туристично привабливих регіонів. Лідером за обсягом платежів стало місто Київ, де зафіксовано 16,2 млн грн надходжень. Львівська область забезпечила 15 млн грн, Івано-Франківська — 11,8 млн грн, а Закарпатська — 5,9 млн грн.

Отримані кошти громади використовують як важливе джерело для розвитку місцевої інфраструктури, покращення туристичних локацій та створення комфортних умов для мешканців і гостей.

У ДПС пояснили, що платниками збору є громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які тимчасово проживають у готелях, хостелах або садибах.

Функції податкових агентів виконують суб’єкти господарювання, які надають послуги з розміщення. Саме вони відповідають за нарахування та перерахування збору до бюджету. Динаміка зростання надходжень свідчить про активність туристичного сектору та відповідальне ставлення бізнесу до виконання фінансових зобов'язань перед державою.

Нагадаємо, у 2025 році місцеві бюджети отримали 359 млн грн туристичного збору, що майже на третину перевищує показники 2024 року. Якщо ж порівнювати з довоєнним 2021 роком, то обсяг надходжень зріс у 1,5 раза.