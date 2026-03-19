Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,90

--0,05

EUR

50,52

--0,11

Наличный курс:

USD

44,20

44,06

EUR

51,10

50,90

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

За два месяца поступления туристического сбора выросли на четверть: бюджеты получили 72,5 млн грн

туристки
Поступления туристического сбора растут / Freepik

В 2026 году туристический сбор на Украине демонстрирует стабильный рост. По итогам января и февраля более 5 тысяч плательщиков направили в бюджеты 72,5 млн грн. Этот показатель на 25% превышает результат соответствующего периода в прошлом году, когда сумма сбора составила 58 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

Самые большие суммы традиционно поступили от туристически привлекательных регионов. Лидером по объему платежей стал город Киев, где зафиксировано 16,2 млн грн поступлений. Львовская область обеспечила 15 млн грн, Ивано-Франковская – 11,8 млн грн, а Закарпатская – 5,9 млн грн.

Полученные средства общины используют как важный источник развития местной инфраструктуры, улучшения туристических локаций и создания комфортных условий для жителей и гостей.

В ГНС пояснили, что плательщиками сбора являются граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, временно проживающие в гостиницах, хостелах или усадьбах.

Функции налоговых агентов выполняют субъекты хозяйствования, оказывающие услуги по размещению. Именно они отвечают за начисление и перечисление сбора в бюджет. Динамика роста поступлений свидетельствует об активности туристического сектора и ответственном отношении бизнеса к выполнению финансовых обязательств перед государством.

Напомним, в 2025 году местные бюджеты получили 359 млн грн туристического сбора, что почти на треть превышает показатели 2024 года. Если сравнивать с довоенным 2021 годом, то объем поступлений вырос в 1,5 раза.

Автор:
Татьяна Ковальчук