За два месяца поступления туристического сбора выросли на четверть: бюджеты получили 72,5 млн грн

В 2026 году туристический сбор на Украине демонстрирует стабильный рост. По итогам января и февраля более 5 тысяч плательщиков направили в бюджеты 72,5 млн грн. Этот показатель на 25% превышает результат соответствующего периода в прошлом году, когда сумма сбора составила 58 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

Самые большие суммы традиционно поступили от туристически привлекательных регионов. Лидером по объему платежей стал город Киев, где зафиксировано 16,2 млн грн поступлений. Львовская область обеспечила 15 млн грн, Ивано-Франковская – 11,8 млн грн, а Закарпатская – 5,9 млн грн.

Полученные средства общины используют как важный источник развития местной инфраструктуры, улучшения туристических локаций и создания комфортных условий для жителей и гостей.

В ГНС пояснили, что плательщиками сбора являются граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, временно проживающие в гостиницах, хостелах или усадьбах.

Функции налоговых агентов выполняют субъекты хозяйствования, оказывающие услуги по размещению. Именно они отвечают за начисление и перечисление сбора в бюджет. Динамика роста поступлений свидетельствует об активности туристического сектора и ответственном отношении бизнеса к выполнению финансовых обязательств перед государством.

Напомним, в 2025 году местные бюджеты получили 359 млн грн туристического сбора, что почти на треть превышает показатели 2024 года. Если сравнивать с довоенным 2021 годом, то объем поступлений вырос в 1,5 раза.