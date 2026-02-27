Туристический сбор в Украине вырос в 1,5 раза: какие области установили настоящие рекорды

В 2025 году местные бюджеты получили 359 млн грн. туристического сбора, что почти на треть превышает показатели 2024 года. Если сравнивать с довоенным 2021 годом, то объем поступлений вырос в 1,5 раза.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Кто наполняет бюджет

Как отмечается, 55% от общей суммы (200 млн грн) уплатили юридические лица, тогда как на долю ФЛП пришлось 159 млн грн.

В то же время в большинстве регионов именно предприниматели формируют большую долю туристического сбора. Компании преобладают только в 7 областях.

В "Опендатабот" отмечают, что наибольший разрыв между вкладами компаний и ФЛП наблюдается в Черкасской области, где бизнес обеспечил 84% сбора, и только 16% - ФЛПы.

В Киеве соотношение составляет 81% к 19% в пользу компаний. В Черновицкой области картина противоположная: 89% поступлений обеспечили предприниматели и только 11% — компании.

Пятую часть всего турсбора в стране оплатили приезжавшие в Киев путешественники: 70,6 миллиона гривен.

На Львовщину приходится 63,15 млн. гривен (18%), а троицу наиболее востребованных у туристов регионов замыкает Хмельнитчина: 46,17 млн. гривен (13%).

Лидеры среди регионов

В течение года наибольший прирост туристических поступлений зафиксирован в Ровенской области (в 1,6 раза), тогда как в ряде других областей, включая Киев и прифронтовую Сумщину, суммы выросли в 1,4–1,5 раза.

В то же время настоящими рекордсменами относительно показателей к полномасштабному вторжению стали Ивано-Франковщина и Черновицкая область, где собрание увеличилось более четырех раз.

Напомним, с начала года Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская области и Киев возглавили рейтинг наиболее привлекательных туристических направлений в Украине. В январе 2026 года местные бюджеты получили 28,4 млн. грн. туристического сбора, что на 14,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда было перечислено 24,9 млн. грн.