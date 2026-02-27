Туристичний збір в Україні зріс у 1,5 раза: які області встановили справжні рекорди

У 2025 році місцеві бюджети отримали 359 млн грн туристичного збору, що майже на третину перевищує показники 2024 року. Якщо ж порівнювати з довоєнним 2021 роком, то обсяг надходжень зріс у 1,5 раза.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Хто наповнює бюджет

Як зазначається, 55% від загальної суми (200 млн грн) сплатили юридичні особи, тоді як на частку ФОПів припало 159 млн грн.

Водночас у більшості регіонів саме підприємці формують більшу частку туристичного збору. Компанії переважають лише у 7 областях.

В "Опендатабот" зазначають, що найбільший розрив між внесками компаній та ФОПів спостерігається на Черкащині, де бізнес забезпечив 84% збору, та лише 16% — ФОПи.

У Києві співвідношення становить 81% до 19% на користь компаній. Натомість у Чернівецькій області картина протилежна: 89% надходжень забезпечили підприємці й лише 11% — компанії.

П’яту частину від усього турзбору у країні сплатили мандрівники, що приїздили до Києва: 70,6 мільйона гривень.

На Львівщину припадає 63,15 млн гривень (18%), а трійцю найбільш запитаних у туристів регіонів замикає Хмельниччина: 46,17 млн гривень (13%).

Лідери серед регіонів

Протягом року найбільший приріст туристичних надходжень зафіксовано на Рівненщині (у 1,6 раза), тоді як у низці інших областей, включаючи Київ та прифронтову Сумщину, суми зросли в 1,4–1,5 раза.

Водночас справжніми рекордсменами відносно показників до повномасштабного вторгнення стали Івано-Франківщина та Чернівецька область, де збори збільшилися у понад чотири рази.

Нагадаємо, з початку року Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська області та Київ очолили рейтинг найбільш привабливих туристичних напрямків в Україні. У січні 2026 року місцеві бюджети отримали 28,4 млн грн туристичного збору, що на 14,3% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли було перераховано 24,9 млн грн.