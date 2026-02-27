Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,21

--0,03

EUR

51,02

+0,06

Готівковий курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,30

51,10

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Туристичний збір в Україні зріс у 1,5 раза: які області встановили справжні рекорди

туризм
Попри війну, українці продовжують подорожувати. Оприлюднено рейтинг областей, де місцеві бюджети отримали найбільші прибутки від туристів. / Depositphotos

У 2025 році місцеві бюджети отримали 359 млн грн туристичного збору, що майже на третину перевищує показники 2024 року. Якщо ж порівнювати з довоєнним 2021 роком, то обсяг надходжень зріс у 1,5 раза.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Хто наповнює бюджет

Як зазначається, 55% від загальної суми (200 млн грн) сплатили юридичні особи, тоді як на частку ФОПів припало 159 млн грн.

Водночас у більшості регіонів саме підприємці формують більшу частку туристичного збору. Компанії переважають лише у 7 областях.

Фото 2 — Туристичний збір в Україні зріс у 1,5 раза: які області встановили справжні рекорди

В "Опендатабот" зазначають, що найбільший розрив між внесками компаній та ФОПів спостерігається на Черкащині, де бізнес забезпечив 84% збору, та лише 16% — ФОПи.

У Києві співвідношення становить 81% до 19% на користь компаній. Натомість у Чернівецькій області картина протилежна: 89% надходжень забезпечили підприємці й лише 11% — компанії.

П’яту частину від усього турзбору у країні сплатили мандрівники, що приїздили до Києва: 70,6 мільйона гривень.

На Львівщину припадає 63,15 млн гривень (18%), а трійцю найбільш запитаних у туристів регіонів замикає Хмельниччина: 46,17 млн гривень (13%).

Лідери серед регіонів

Протягом року найбільший приріст туристичних надходжень зафіксовано на Рівненщині (у 1,6 раза), тоді як у низці інших областей, включаючи Київ та прифронтову Сумщину, суми зросли в 1,4–1,5 раза.

Водночас справжніми рекордсменами відносно показників до повномасштабного вторгнення стали Івано-Франківщина та Чернівецька область, де збори збільшилися у понад чотири рази.

Фото 3 — Туристичний збір в Україні зріс у 1,5 раза: які області встановили справжні рекорди

Нагадаємо, з початку року Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська області та Київ очолили рейтинг найбільш привабливих туристичних напрямків в Україні. У січні 2026 року місцеві бюджети отримали 28,4 млн грн туристичного збору, що на 14,3% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли було перераховано 24,9 млн грн.

Автор:
Тетяна Бесараб