Львівщина, Франківщина, Закарпаття та Київ очолили рейтинг туристичних напрямків України

З початку року Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська області та Київ очолили рейтинг найбільш привабливих туристичних напрямків в Україні. У січні 2026 року місцеві бюджети отримали 28,4 млн грн туристичного збору, що на 14,3% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли було перераховано 24,9 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ДПС.

Найбільші надходження забезпечили такі регіони: Львівська область — 5,9 млн грн, Івано-Франківська область — 5,6 млн грн, Київ — 5,6 млн грн та Закарпатська область — 3 млн грн.

Туристичний збір сплачують під час тимчасового проживання у готелях, хостелах, садибах та інших місцях: громадяни України, іноземці та особи без громадянства.

В податковій зазначають, що ці кошти є важливим джерелом доходів для громад і спрямовуються на розвиток туристичної інфраструктури, облаштування локацій, популяризацію маршрутів та покращення умов перебування гостей.

Не підлягають сплаті туристичного збору особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого), а також ветерани війни.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року туристичний збір поповнив місцеві бюджети на 359 млн грн. Це на 86 млн грн більше, ніж громади отримали у 2024-му. Тобто за рік надходження зросли на 31,5%.