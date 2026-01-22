Надходження зросли майже на третину: скільки отримали громади від туристичного збору торік

Українці продовжують підтримувати власну економіку, подорожуючи країною навіть у найскладніші часи. За підсумками 2025 року туристичний збір поповнив місцеві бюджети на 359 млн грн. Це на 86 млн грн більше, ніж громади отримали у 2024-му. Тобто за рік надходження зросли на 31,5%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Державної податкової служби.

Регіони-лідери

Найбільше коштів до скарбниць принесли популярні напрямки, які залишаються лідерами за рівнем гостинності. Найбільше коштів від мандрівників отримали наступні громади:

Київ — 70,6 млн грн;

Львівська область — 63,1 млн грн;

Івано-Франківська область — 46,2 млн грн;

Закарпаття — 31,9 млн грн.

Основний внесок зробив бізнес (юридичні особи), сплативши майже 200 млн грн, що на 34,7% більше за попередні показники. Фізичні особи також продемонстрували активність, сплативши 159 млн грн збору.

Куди йдуть ці гроші?

Важливо розуміти, що кожна гривня туристичного збору — це внесок у комфорт самих туристів та мешканців громад. В ДПС зазначили: "Туристичний збір є важливим джерелом наповнення місцевих бюджетів, адже його кошти спрямовуються на розвиток туристичної інфраструктури, благоустрій територій та підвищення якості послуг у громадах".

Нагадаємо, протягом трьох кварталів 2025 року надходження від туристичного збору в Україні становили 234,3 млн грн, що на 35% більше, ніж за аналогічний період минулого року.