Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,18

--0,08

EUR

50,67

--0,06

Готівковий курс:

USD

43,40

43,25

EUR

50,87

50,70

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Надходження зросли майже на третину: скільки отримали громади від туристичного збору торік

туризм, гори, жінка
Надходження від туристичного збору зросли. / Freepik

Українці продовжують підтримувати власну економіку, подорожуючи країною навіть у найскладніші часи. За підсумками 2025 року туристичний збір поповнив місцеві бюджети на 359 млн грн. Це на 86 млн грн більше, ніж громади отримали у 2024-му. Тобто за рік надходження зросли на 31,5%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Державної податкової служби.

Регіони-лідери

Найбільше коштів до скарбниць принесли популярні напрямки, які залишаються лідерами за рівнем гостинності. Найбільше коштів від мандрівників отримали наступні громади:

  • Київ — 70,6 млн грн; 
  • Львівська область — 63,1 млн грн; 
  • Івано-Франківська область — 46,2 млн грн; 
  • Закарпаття — 31,9 млн грн.

Основний внесок зробив бізнес (юридичні особи), сплативши майже 200 млн грн, що на 34,7% більше за попередні показники. Фізичні особи також продемонстрували активність, сплативши 159 млн грн збору.

Куди йдуть ці гроші?

Важливо розуміти, що кожна гривня туристичного збору — це внесок у комфорт самих туристів та мешканців громад. В ДПС зазначили: "Туристичний збір є важливим джерелом наповнення місцевих бюджетів, адже його кошти спрямовуються на розвиток туристичної інфраструктури, благоустрій територій та підвищення якості послуг у громадах".

Нагадаємо, протягом трьох кварталів 2025 року надходження від туристичного збору в Україні становили 234,3 млн грн, що на 35% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Автор:
Тетяна Ковальчук