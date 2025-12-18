Запланована подія 2

Надходження від туристичного збору за три квартали зросли на 35%

Окремий блок дашборду присвячений детінізації галузі / Міністерство розвитку громад та територій України

Протягом трьох кварталів 2025 року надходження від туристичного збору в Україні становили 234,3 млн грн, що на 35% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Туристичний збір сплачують українські туристи у розмірі до 40 грн за добу проживання, іноземні — до 400 грн. Кошти надходять до державного та місцевих бюджетів.

За даними дашборду, лідерами за обсягами туристичного збору у 2025 році стали Київ (52,8 млн грн), Львівська область (42,5 млн грн), Івано-Франківська область (32,4 млн грн), Закарпатська область (21,1 млн грн) та Київська область (13 млн грн).

Найбільше зростання податкових надходжень у сфері готельної діяльності зафіксовано в Києві — 252 млн грн, Львівській області — 127 млн грн та Івано-Франківській області — 83,7 млн грн.

Загалом податкові надходження від усієї сфери туризму зросли на 40%. За перше півріччя 2025 року вони перевищили 1,8 млрд грн.

Туристичний дашборд, розроблений спільно Мінрозвитку та Державним агентством розвитку туризму, вперше об’єднує повну статистику галузі. Дані охоплюють період з 2022 року до першого півріччя 2025 року та зібрані з державних реєстрів.

Інструмент відображає туристичну активність, популярні маршрути й напрямки, середню тривалість перебування туристів, понад 10 тисяч туристичних і культурних об’єктів, а також гірськолижні курорти й об’єкти екстремального туризму. Серед найпопулярніших напрямків — Київ, Львів, Карпати, Одеса та Закарпаття.

Окремий блок дашборду присвячений детінізації галузі та кадровим потребам. Зокрема, у другому кварталі 2025 року у Львівській області у сфері громадського харчування було зафіксовано 1 853 вакансії при 670 кандидатах.

Дашборд використовується як аналітичний інструмент для формування державної політики, регіонального планування, розвитку туристичного бізнесу та залучення інвестицій у туристичну інфраструктуру.

Додамо, у січні–вересні 2025 року сплата туристичного збору зросла на 35,7 % порівняно з відповідним періодом минулого року. Цьогоріч місцеві бюджети отримали 234,4 млн грн, тоді як минулого року надійшло 172,8 млн гривень.

Автор:
Тетяна Гойденко