Надходження від туристичного збору зросли більше ніж на третину: які регіони лідирують

У січні–вересні 2025 року сплата туристичного збору зросла на 35,7 % порівняно з відповідним періодом минулого року. Цьогоріч місцеві бюджети отримали 234,4 млн грн, тоді як минулого року надійшло 172,8 млн гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби (ДПС).

Регіони-лідери

За даними відомства, лідерами у сплаті туристичного збору стали:

Київ – 52,8 млн грн,

Львівська – 42,5 млн грн,

Івано-Франківська – 32,5 млн грн,

Закарпатська область – 21,2 млн гривень.

Зауважимо, саме літній сезон традиційно стає "золотим часом" для туристичної галузі. Так, 91,7 млн грн туристичного збору сплатили бізнеси з липня по вересень 2025 року. Це на 20% більше, ніж у другому кварталі цьогоріч — 76,2 млн грн.

Туристичний податок в Україні

Туристичний збір сплачують податковим агентам громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання.

Податкові агенти – суб’єкти господарювання, які надають послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі): готелях, хостелах, будинках відпочинку тощо, перераховують його до місцевого бюджету.

Перелік податкових агентів, які справляють туристичний збір, розміщується на сайтах місцевих рад.

Ставку збору встановлюють місцеві ради самостійно за кожну добу проживання:

до 0,5 % мінімальної зарплати – для громадян України;

до 5 % – для іноземців.

Нагадаємо, з нового року у Львові зміниться туристичний збір. Для українських туристів нічого не зміниться. Натомість нововведення стосуватимуться іноземних туристів. Якщо раніше вони платили від 16 до 40 грн залежно від вартості готельного номера, то тепер буде фіксована ставка — 80 грн за добу.

Загалом надходження від туристичного збору в Україні у 2024 році зросли майже на 23% у порівнянні з 2023 роком. До бюджетів громад надійшло 222,6 млн грн, тоді як у 2022 році ця сума була на 53% меншою — 178,9 млн грн.