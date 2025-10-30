Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,01

--0,07

EUR

48,87

--0,11

Наличный курс:

USD

42,13

42,05

EUR

49,25

49,10

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Поступления от туристического сбора выросли более чем на треть: какие регионы лидируют

туризм
Поступления от туристического сбора выросли более чем на треть / Shutterstock

В январе-сентябре 2025 года уплата туристического сбора выросла на 35,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В этом году местные бюджеты получили 234,4 млн. грн., тогда как в прошлом году поступило 172,8 млн. гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Государственной налоговой службы (ГНС).

Регионы-лидеры

По данным ведомства, лидерами по уплате туристического сбора стали:

  • Киев – 52,8 млн грн,
  • Львовская – 42,5 млн грн,
  • Ивано-Франковская – 32,5 млн грн,
  • Закарпатская область – 21,2 млн гривен.

Заметим, что именно летний сезон традиционно становится "золотым временем" для туристической отрасли. Так, 91,7 млн. грн. туристического сбора уплатили бизнесы с июля по сентябрь 2025 года. Это на 20% больше, чем во втором квартале — 76,2 млн грн.

Туристический налог в Украине

Туристический сбор уплачивают налоговым агентам граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства авансовым взносом перед временным размещением в местах жительства.

Налоговые агенты – субъекты хозяйствования, которые предоставляют услуги по временному размещению в местах проживания (ночевки): гостиницах, хостелах, домах отдыха и т.д., перечисляют его в местный бюджет.

Список налоговых агентов, взимающих туристический сбор, размещается на сайтах местных советов.

Ставку сбора устанавливают местные советы самостоятельно за каждые сутки:

  • до 0,5% минимальной зарплаты – для граждан Украины;
  • до 5% – для иностранцев.

Напомним, с нового года во Львове изменится туристический сбор. Для украинских туристов ничего не изменится. Вместо этого нововведения будут касаться иностранных туристов. Если раньше они платили от 16 до 40 грн в зависимости от стоимости гостиничного номера, то теперь будет фиксированная ставка – 80 грн в сутки.

В целом поступления от туристического сбора в Украину в 2024 году выросли почти на 23% по сравнению с 2023 годом. В бюджеты общин поступило 222,6 млн грн, тогда как в 2022 году эта сумма была на 53% меньше — 178,9 млн грн.

Автор:
Светлана Манько