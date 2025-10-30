Поступления от туристического сбора выросли более чем на треть: какие регионы лидируют

В январе-сентябре 2025 года уплата туристического сбора выросла на 35,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В этом году местные бюджеты получили 234,4 млн. грн., тогда как в прошлом году поступило 172,8 млн. гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Государственной налоговой службы (ГНС).

Регионы-лидеры

По данным ведомства, лидерами по уплате туристического сбора стали:

Киев – 52,8 млн грн,

Львовская – 42,5 млн грн,

Ивано-Франковская – 32,5 млн грн,

Закарпатская область – 21,2 млн гривен.

Заметим, что именно летний сезон традиционно становится "золотым временем" для туристической отрасли. Так, 91,7 млн. грн. туристического сбора уплатили бизнесы с июля по сентябрь 2025 года. Это на 20% больше, чем во втором квартале — 76,2 млн грн.

Туристический налог в Украине

Туристический сбор уплачивают налоговым агентам граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства авансовым взносом перед временным размещением в местах жительства.

Налоговые агенты – субъекты хозяйствования, которые предоставляют услуги по временному размещению в местах проживания (ночевки): гостиницах, хостелах, домах отдыха и т.д., перечисляют его в местный бюджет.

Список налоговых агентов, взимающих туристический сбор, размещается на сайтах местных советов.

Ставку сбора устанавливают местные советы самостоятельно за каждые сутки:

до 0,5% минимальной зарплаты – для граждан Украины;

до 5% – для иностранцев.

Напомним, с нового года во Львове изменится туристический сбор. Для украинских туристов ничего не изменится. Вместо этого нововведения будут касаться иностранных туристов. Если раньше они платили от 16 до 40 грн в зависимости от стоимости гостиничного номера, то теперь будет фиксированная ставка – 80 грн в сутки.

В целом поступления от туристического сбора в Украину в 2024 году выросли почти на 23% по сравнению с 2023 годом. В бюджеты общин поступило 222,6 млн грн, тогда как в 2022 году эта сумма была на 53% меньше — 178,9 млн грн.