Туристический сбор в Украине вырос на 23% в 2024 году

Поступления от туристического сбора в Украине в 2024 году выросли почти на 23% по сравнению с 2023 годом. В бюджеты общин поступило 222,6 млн грн, тогда как в 2022 году эта сумма была на 53% меньше — 178,9 млн грн.

Об этом сообщает Государственное агентство по развитию туризма.

Лидеры по уплате туристического сбора

Больше всего средств поступило в бюджет Киева — 49,2 млн грн. В 2023 году эта сумма составила 30,4 млн грн, а в 2022 году — 31,5 млн грн.

Львовщина получила 47,1 млн грн, что почти соответствует показателю 2023 года (46,1 млн грн) и на 14% больше, чем в 2022 (41,4 млн грн).

Ивано-Франковская область продемонстрировала значительный рост сбора — на 84% по сравнению с 2022 годом (33,1 млн грн против 18 млн грн).

Черкасская область вошла в пятерку лидеров, получив 23,5 млн. грн. Это больше, чем в 2023 году (21,6 млн. грн.) и существенно превышает показатель 2022 года (12,6 млн. грн.).

Закарпатье получило 23,1 млн грн, что почти равняется сумме 2023 года (22,2 млн грн) и на 19% больше, чем в 2022 году (19,5 млн грн).

Днепропетровская область замкнула список регионов-лидеров, получив 16 млн грн, что на 21% больше, чем в 2023 году (13,2 млн грн) и значительно превышает показатель 2022 года (9,2 млн грн).

Динамика в регионах Украины

В центральных областях Украины также зафиксирован рост сбора. В частности, в Винницкой области он увеличился до 5,5 млн грн, в Полтавской – до 7,1 млн грн, в Кировоградской – до 1,9 млн грн.

Западные области демонстрируют стабильный рост:

Хмельницкая — 8,1 млн грн (против 5,9 млн грн в 2023 году),

Тернопольская — 2 млн грн (против 1,5 млн грн),

Черновицкая — 4 млн грн (против 3,3 млн грн),

Волынь — 3,8 млн грн (против 3,2 млн грн),

Ровенщина — 3 млн грн (против 2,6 млн грн).

Среди южных регионов самый большой прирост продемонстрировали Одесская и Николаевская области. В Одесской области турсбор вырос на 68% по сравнению с 2023 годом (14,5 млн грн против 8,6 млн грн), а в Николаевской — почти вдвое (1,5 млн грн против 0,9 млн грн).

В Киевской области сумма сбора составила 15,9 млн. грн., что на 46% больше, чем в 2023 году (10,9 млн. грн.).

В то же время на востоке Украины (Харьковская, Донецкая, Луганская области) и Херсонской области суммы туристического сбора значительно снизились.

Размер туристического сбора

Ставка сбора устанавливается местными советами и составляет 0,5% для внутреннего туризма и до 5% для въездного туризма. В 2023 году эти суммы составляли до 30 грн. для внутреннего туризма и до 300 грн. для иностранных туристов.

За первые шесть месяцев 2024 года туристическая отрасль Украины уплатила в государственный бюджет 1 млрд 251 млн 31 тыс. грн налогов. Это на 25% больше, чем в 2021 году, когда поступления составляли 1 млрд. 88 млн. 945 тыс. грн, и значительно превышает показатели первого полугодия 2023 года, когда было уплачено 897 млн. 848 тыс. грн. грн.