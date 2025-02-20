Туристичний збір в Україні зріс на 23% у 2024 році

Надходження від туристичного збору в Україні у 2024 році зросли майже на 23% у порівнянні з 2023 роком. До бюджетів громад надійшло 222,6 млн грн, тоді як у 2022 році ця сума була на 53% меншою — 178,9 млн грн.

Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму.

Лідери за сплатою туристичного збору

Найбільше коштів надійшло до бюджету Києва — 49,2 млн грн. У 2023 році ця сума становила 30,4 млн грн, а у 2022 році — 31,5 млн грн.

Львівщина отримала 47,1 млн грн, що майже відповідає показнику 2023 року (46,1 млн грн) та на 14% більше, ніж у 2022 році (41,4 млн грн).

Івано-Франківська область продемонструвала значне зростання збору — на 84% у порівнянні з 2022 роком (33,1 млн грн проти 18 млн грн).

Черкаська область увійшла до п'ятірки лідерів, отримавши 23,5 млн грн. Це більше, ніж у 2023 році (21,6 млн грн) і суттєво перевищує показник 2022 року (12,6 млн грн).

Закарпаття отримало 23,1 млн грн, що майже дорівнює сумі 2023 року (22,2 млн грн) та на 19% більше, ніж у 2022 році (19,5 млн грн).

Дніпропетровська область замкнула список регіонів-лідерів, отримавши 16 млн грн, що на 21% більше, ніж у 2023 році (13,2 млн грн), і значно перевищує показник 2022 року (9,2 млн грн).

Динаміка у регіонах України

У центральних областях України також зафіксовано зростання збору. Зокрема, у Вінницькій області він збільшився до 5,5 млн грн, у Полтавській — до 7,1 млн грн, у Кіровоградській — до 1,9 млн грн.

Західні області демонструють стабільне зростання:

Хмельницька — 8,1 млн грн (проти 5,9 млн грн у 2023 році),

Тернопільська — 2 млн грн (проти 1,5 млн грн),

Чернівецька — 4 млн грн (проти 3,3 млн грн),

Волинь — 3,8 млн грн (проти 3,2 млн грн),

Рівненщина — 3 млн грн (проти 2,6 млн грн).

Серед південних регіонів найбільший приріст продемонстрували Одеська та Миколаївська області. На Одещині турзбір зріс на 68% у порівнянні з 2023 роком (14,5 млн грн проти 8,6 млн грн), а на Миколаївщині — майже вдвічі (1,5 млн грн проти 0,9 млн грн).

У Київській області сума збору склала 15,9 млн грн, що на 46% більше, ніж у 2023 році (10,9 млн грн).

Водночас на сході України (Харківська, Донецька, Луганська області) та на Херсонщині суми туристичного збору значно знизилися.

Розмір туристичного збору

Ставка збору встановлюється місцевими радами та становить до 0,5% для внутрішнього туризму та до 5% для в’їзного туризму. У 2023 році ці суми складали до 30 грн для внутрішнього туризму і до 300 грн для іноземних туристів.

Додамо, за перші шість місяців 2024 року туристична галузь України сплатила до державного бюджету 1 млрд 251 млн 31 тис. грн податків. Це на 25% більше, ніж у 2021 році, коли надходження становили 1 млрд 88 млн 945 тис. грн, і значно перевищує показники першого півріччя 2023 року, коли було сплачено 897 млн 848 тис. грн.