Бюджет Києва отримав рекордний туристичний збір під час воєнного стану: цифри

Туристична галузь столиці поступово відновлюється, що підтверджується рекордними надходженнями від туристичного збору за час дії воєнного стану. Про це інформує управління туризму та промоцій КМДА.

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Загальні надходження від туристичного збору Києва становлять 47,95 млн грн, що вже перевищує показник за весь 2023 рік, коли ця сума складала 38,5 млн грн.

"Такі показники демонструють стійкість та високий потенціал індустрії гостинності столиці попри всі виклики сьогодення", - йдеться в повідомленні.

Слід відзначити, що ці дані є важливим сигналом для місцевої економіки та свідченням того, що туристичний сектор поступово адаптується до нових реалій.

Що таке туристичний збір

Туристичний збір – це місцевий збір, кошти якого надходять виключно до місцевих бюджетів.

Ставка туристичного збору встановлюється рішенням органу місцевого самоврядування за кожну добу тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) у розмірі:

· до 0,5% мінімальної заробітної плати – для внутрішнього туризму (станом на сьогодні до 40 грн);

· до 5% мінімальної заробітної плати – для в’їзного туризму (станом на сьогодні до 400 грн).

Нагадаємо, що чистий дохід українських туристичних компаній зріс на третину у першому півріччі 2024 року . Так, сектор туризму досяг показника 5,8 млрд грн, що у номінальному вираженні майже на 29% перевищує результати за аналогічний період у 2023 році.

Раніше Delo.ua також повідомляло про те, що два українські села увійшли до однієї з наймасштабніших туристичних мереж світу "Найкращі туристичні села" (The Best Tourism Villages) ООН Туризм (UN Tourism).