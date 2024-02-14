Щоб відродити туризм Україні знадобиться 10 років і $9 мільярдів - ЮНЕСКО

Україні знадобиться 9 мільярдів доларів та 10 років для відновлення секторів культури і туризму. За два роки війни Україна вже втратила понад 19,6 мільярда доларів доходу від туризму.

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Про це пише Reuters, посилаючись на дані ЮНЕСКО.

За словами директорки з питань культури та надзвичайних ситуацій ЮНЕСКО Крісти Піккат втрачений дохід від туристів лише у Києві склав 10 мільярдів доларів, а збитки від війни продовжують зростати.

Видання пише, що ЮНЕСКО оцінило вартість збитків, завданих культурним цінностям України приблизно в 3,5 мільярда доларів, що на 40% більше, ніж було у 2023 році.

У відомстві заявили, що проаналізували пошкодження 340 будівель, включаючи музеї, пам'ятники, бібліотеки та релігійні місця.

"Міжнародна солідарність матиме важливе значення для задоволення цих потреб. Впровадження заходів із запобігання ризикам і підтримка креативних індустрій також є важливими важелями для зменшення очікуваного довгострокового впливу війни", – йдеться у звіті ЮНЕСКО.

Додамо, що за інформацією Міністерства культури та інформаційної політики України, станом на жовтень 2023 року постійні жорстокі обстріли з боку Росії призвели до пошкодження та знищення 835 об'єктів культурної спадщини.

Сюди входять 118 об'єктів національного значення, 653 - об'єкти місцевого значення та 64 об'єкти, щойно виявлені як частину культурної спадщини.

Зауважимо, що через загрозу знищення, спричинену російськими атаками, комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 15 вересня постановив внести собор Святої Софії, Києво-Печерську лавру у Києві та "Львів - ансамбль історичного центру" до Списку всесвітньої спадщини.