Чтобы возродить туризм, Украине понадобится 10 лет и $9 миллиардов - ЮНЕСКО

Украине понадобится 9 миллиардов долларов и 10 лет для восстановления секторов культуры и туризма. За два года войны Украина потеряла более 19,6 миллиарда долларов дохода от туризма.

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Об этом пишет Reuters, ссылаясь на данные ЮНЕСКО.

По словам директора по вопросам культуры и чрезвычайных ситуаций ЮНЕСКО Кристи Пиккат потерянный доход от туристов только в Киеве составил 10 миллиардов долларов, а ущерб от войны продолжает расти.

Издание пишет, что ЮНЕСКО оценило стоимость ущерба, нанесенного культурным ценностям Украины примерно в 3,5 миллиарда долларов, что на 40% больше, чем было в 2023 году.

В ведомстве заявили, что проанализировали повреждения 340 построек, включая музеи, памятники, библиотеки и религиозные места.

"Международная солидарность будет иметь важное значение для удовлетворения этих потребностей. Внедрение мер по предотвращению рисков и поддержка креативных индустрий также являются важными рычагами для уменьшения ожидаемого долгосрочного влияния войны", – говорится в отчете ЮНЕСКО.

По информации Министерства культуры и информационной политики Украины, по состоянию на октябрь 2023 года постоянные жестокие обстрелы со стороны России привели к повреждению и уничтожению 835 объектов культурного наследия.

Сюда входят 118 объектов национального значения, 653 – объекты местного значения и 64 объекта, только что обнаруженные как часть культурного наследия.

Отметим, что из-за угрозы уничтожения, вызванной российскими атаками, комитет всемирного наследия ЮНЕСКО 15 сентября постановил внести собор Святой Софии, Киево-Печерскую лавру в Киеве и "Львов – ансамбль исторического центра" в Список всемирного наследия.