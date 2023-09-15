ЮНЕСКО включила в Список всемирного наследия под угрозой центр Львова, Киево-Печерскую лавру и Софийский собор

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО 15 сентября постановил внести объекты "Киев: собор Святой Софии и близлежащие монастырские сооружения, Киево-Печерская лавра" и "Львов - ансамбль исторического центра" в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, в связи с угрозой уничтожения из-за российских атак.

Как сообщается на сайте ООН, Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО считает, что для этих объектов "больше нет оптимальных условий для полной гарантии защиты", потому им грозит потенциальная опасность из-за войны. В частности, находясь под риском прямой атаки, они также уязвимы к ударным волнам, вызванным бомбардировками двух городов.

"Отмечая многочисленные действия, предпринятые украинскими властями для защиты своих культурных ценностей, Комитет констатировал, что эти два объекта наследия выдающейся универсальной ценности остаются под постоянной угрозой с начала вторжения 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

В организации приводят следующее описание добавленных в список украинских объектов:

Софийский собор в Киеве символизирует "новый Константинополь", столицу христианского княжества, основанного в XI веке в регионе, принявшем христианство после крещения Владимира Великого в 988 году. Духовное и интеллектуальное влияние Киево-Печерской лавры способствовало распространению православной веры и идеи на европейском континенте в XVII, XVIII и XIX веках. С 1990 года объект входит в Список всемирного наследия.

Город Львов, основанный в позднем средневековье, преуспевал как административный, религиозный, торговый и культурный центр с XIII по XX век. Его средневековая городская рельефность сохранилась неприкосновенной, в том числе следы разных этнических общин, живших здесь, а также великолепные барочные и более поздние здания. В 1998 году исторический центр Львова внесен в Список всемирного наследия.

Включение этих объектов в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, в частности, открывает возможность для дополнительной финансовой и технической помощи для реализации новых экстренных мер – в соответствии с мерами, которые уже приняла Украина вместе с ЮНЕСКО.

Напомним, что в январе этого года ЮНЕСКО добавила в Список находящегося под угрозой всемирного наследия объект "Исторический центр Одессы". Впрочем, во время попыток российской армии атаковать дронами и ракетами территорию местного морпорта после выхода РФ из Черноморской зерновой инициативы в середине июля ряд исторических памятников в центре города получил повреждения и разрушения.

В частности, были частично разрушены отдельные дома в начале улицы Преображенской, на Военном спуске и улице Приморской, а также значительные разрушения получил Спасо-Преображенский собор, который был отстроен в 1999–2011 годах на месте разрушенного советской властью в 1936 году.

После этого Одессу посещала и миссия ЮНЕСКО. Тогда же Верховная Рада обратилась к этой организации, парламентам и правительствам ее государств-членов относительно необходимости лишения России членства в ЮНЕСКО.

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