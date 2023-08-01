ЮНЕСКО предлагает добавить Венецию в список находящихся под угрозой исчезновения городов

Культовый итальянский город Венеция находится под угрозой "необратимого" ущерба из-за огромного туризма, чрезмерной застройки и повышения уровня моря из-за изменения климата.

Об этом заявило культурное агентство ООН, передает BBC.

Отмечается, что ЮНЕСКО планирует способствовать лучшему сохранению города для будущих поколений.

В отчете ЮНЕСКО обвиняет итальянские власти в "нехватке стратегического видения" по решению проблем, с которыми сталкивается один из самых живописных городов Италии.

Это удар для власти, обвиняемой в неспособности защитить исторический город.

Представитель муниципалитета Венеции сказал, что они "внимательно прочтут" предложение ЮНЕСКО и обсудят его с правительством Италии.

Но один из бывших мэров Венеции Массимо Каччиари назвал ЮНЕСКО "одной из самых дорогих и бесполезных организаций в мире".

"Они не дают нам никакого финансирования для внесения изменений, все, что они делают, это критикуют… Как будто Венеции нужно, чтобы она стала объектом всемирного наследия ЮНЕСКО! Нам нужно больше действий и меньше слов", - подчеркнул он.

Включение Венеции в список находящихся под угрозой исчезновения городов ЮНЕСКО предлагало два года назад, но в последнюю минуту этого удалось избежать из-за чрезвычайных мер, принятых правительством Италии.

В частности, одной из таких мер было решение о запрете крупных кораблей, таких как круизные лайнеры, в канале Сан-Марко, а также обещание запустить амбициозный план сохранения города.

Запрет на большие корабли соблюдается, хотя ЮНЕСКО говорит, что его следует распространить на другие модели лодок, очень загрязняющих окружающую среду.

Но план спасения Венеции так и не был реализован и остался миражом.

Как сообщает итальянская газета la Repubblica, эксперты ЮНЕСКО написали несколько писем итальянскому правительству с просьбой предоставить план сохранения города. Но полученные ответы были признаны недостаточными.

В отчете ЮНЕСКО, с которым ознакомилась la Repubblica, говорится, что власти, занимающиеся чрезвычайной ситуацией в городе, не имеют стратегии преодоления угрозы изменения климата.

Потепление планеты оказывает разрушительное влияние, вызывая повышение уровня моря, поэтому Венеция, окруженная водой, очень уязвима к наводнениям.

Кроме того, ежегодно в Венецию посещают около 28 миллионов туристов. По данным ЮНЕСКО, это приводит ко все большему количеству проектов расширения мостов, что, в свою очередь, наносит ущерб городу.

Среди прочего, ЮНЕСКО считает, что высотные дома могут "иметь значительное негативное визуальное влияние" на город, и их следует строить вдали от центра Венеции.

Ранее сообщалось, что из-за пересыхание около 150 каналов в Венеции гондолы, водные такси и машины скорой помощи не могут свободно перемещаться по городу.

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