Вода в каналах Венеции стала зелёной: в чем причина (ВИДЕО)

Вода в главном канале Венеции стала флуоресцентно зеленой в районе у моста Риальто. Местные власти уже отобрали пробы воды и начали срочное расследование.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что сейчас ходят многочисленные предположения относительно того, что могло повлечь за собой изменение цвета воды вокруг знаменитого моста Риальто.

Рассматриваются разные версии, начиная от загрязнения краской и заканчивая протестом экологических активистов.

Префект Венеции созвал экстренное совещание, чтобы понять, что произошло, и принять необходимые контрмеры.

Итальянские СМИ сообщили, что местная полиция проверяет камеры видеонаблюдения, чтобы определить, не было ли это трюком, который совпал с регатой Волгалонга, которая проходила в эти выходные.

Региональное агентство охраны окружающей среды получило образцы измененной воды и работает над идентификацией вещества, изменившего ее цвет

В интервью итальянской ежедневной газете La Repubblica Маурицио Веско из Регионального агентства по охране окружающей среды сказал, что предварительный анализ показал, что зеленое пятно, вероятно, было вызвано выделением флуоресцеина, безвредного красителя, обычно используемого для отслеживания потока воды.

Хотя это вещество не редкость, Веско сказал, что обычная дозировка составляла одну ложку порошка красителя, но, возможно, в воду было сброшено не менее 1 кг.

"Мне тяжело поверить, что это был инцидент... и что килограмм флуоресцеина был случайно выпущен в канал", - сказал он.

Многие пользователи социальных сетей поделились мнением, что изображения из Венеции напоминают им трюк аргентинского художника Николаса Гарсиа Урибура 1968 года, который покрасил воду Большого канала в зеленый цвет, чтобы повысить осведомленность об экологических проблемах.

Ранее сообщалось, что из-за пересыхания около 150 каналов в Венеции гондолы, водные такси и машины скорой помощи не могут свободно перемещаться по городу.

Напомним, власти итальянской Венеции решили взимать у туристов плату за вход в город. Стоимость составляет от 3 до 10 евро в зависимости от времени года.