Наслідки посухи: у Венеції пересихають канали (ФОТО)

Через пересихання близько 150 каналів у Венеції гондоли, водні таксі та машини швидкої допомоги не можуть вільно переміщатися містом.

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Про це пише Reuters.

Зазначається, що причиною пересихання експерти називають сукупність кількох чинників, зокрема: відливи, відсутність дощів, зменшення опадів в Альпах та зниження рівня води в одній з ключових водних артерій Італії.

У Венеції наразі зіткнулися з надзвичайно низькими припливами, що призвело до пересихання деяких каналів. Тому пересування на гондолах та водних таксі містом ускладнене.

Італійські річки та озера страждають від серйозної нестачі води, повідомила екологічна група Legambiente.

По, найдовша річка Італії, яка протікає від Альп на північному заході до Адріатики, має на 61% менше води, ніж зазвичай у цю пору року, йдеться у заяві.

У липні минулого року Італія оголосила надзвичайний стан для територій, що оточують річку По, на яку припадає приблизно третина сільськогосподарського виробництва країни, і яка зазнала найгіршої посухи за 70 років.

"Ми перебуваємо в ситуації з дефіцитом води, який накопичувався з зими 2020-2021 років", — цитує газета Corriere della Sera експерта з клімату Массіміліано Паскі з італійського науково-дослідного інституту CNR.

"Потрібно відновити 500 міліметрів у північно-західних областях: нам потрібно 50 днів дощу", — додав він.

Крім того, рівень води на озері Гарда на півночі Італії впав до рекордно низького рівня, завдяки чому можна дістатися до невеликого острова Сан-Бьяджіо на озері відкритим шляхом.

Упродовж 15 днів у західній Європі панує антициклон, який приносить помірні температури, які зазвичай спостерігаються наприкінці весни.

Однак останні прогнози погоди вказують на те, що найближчими днями в Альпах випадуть такі необхідні опади та сніг.

Нагадаємо, влада італійської Венеції вирішила стягувати у туристів плату за вхід до міста. Вартість становить від 3 до 10 євро в залежності від пори року.