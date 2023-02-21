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Последствия засухи: в Венеции пересыхают каналы (ФОТО)
Из-за пересыхания около 150 каналов в Венеции гондолы, водные такси и не могут свободно перемещаться по городу.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что причиной пересыхания эксперты называют совокупность нескольких факторов, в частности отливы, отсутствие дождей, уменьшение осадков в Альпах и снижение уровня воды в одной из ключевых водных артерий Италии.
В Венеции сейчас столкнулись с чрезвычайно низкими приливами, что привело к пересыханию некоторых каналов. Поэтому передвижение на гондолах и водных такси по городу затруднено.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Итальянские реки и озера страдают от серьезной нехватки воды, сообщила экологическая группа Legambiente.
Самая длинная река Италии, которая протекает от Альп на северо-западе до Адриатики, имеет на 61% меньше воды, чем обычно в это время года, говорится в заявлении.
В июле прошлого года Италия объявила чрезвычайное положение для территорий, окружающих реку По, на которую приходится примерно треть сельскохозяйственного производства страны, и подвергшейся наихудшей засухе за 70 лет.
"Мы находимся в ситуации с дефицитом воды, который накапливался с зимы 2020-2021 годов", - цитирует газета Corriere della Sera эксперта по климату Массимилиано Паски из итальянского научно-исследовательского института CNR.
"Нужно восстановить 500 миллиметров в северо-западных областях: нам нужно 50 дней дождя", - добавил он.
Кроме того, уровень воды на озере Гарда на севере Италии упал до рекордно низкого уровня, благодаря чему можно добраться до небольшого острова Сан-Бьяджио на озере по открытому пути.
В течение 15 дней в западной Европе царит антициклон, который приносит умеренные температуры, обычно наблюдаемые в конце весны.
Однако последние прогнозы погоды указывают на то, что в ближайшие дни в Альпах выпадут столь необходимые осадки и снег.
Напомним, власти итальянской Венеции решили взимать у туристов плату за вход в город. Стоимость составляет от 3 до 10 евро в зависимости от времени года.