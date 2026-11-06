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"Метинвест" планирует восстановить "Запорожсталь" и "Каметсталь" после 27 ракетных ударов

метинвест
"Метинвест" планирует восстановить "Запорожсталь" и "Каметсталь" / "Метинвест"

Горно-металлургическая группа "Метинвест" рассчитывает восстановить производственный потенциал "Запорожстали" и "Каметстали", которые получили значительные повреждения в результате российских обстрелов. После обновления компания планирует постепенно наращивать производство и возвращать продукцию комбинатов на внешние рынки.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на сообщение "Метинвеста".

По словам генерального директора группы Юрия Рыженкова, за последние три месяца российские войска атаковали "Запорожсталь" и "Каметсталь" 27 баллистическими ракетами. Из-за значительных повреждений вернуть предприятия в привычный режим работы пока невозможно.

На комбинатах продолжаются восстановительные работы. Одной из главных задач компании Рыженков назвал сохранение трудовых коллективов и специалистов, необходимых для дальнейшего возобновления производства.

Параллельно Метинвест ищет внутренние резервы, оптимизирует бизнес-процессы, сокращает административные расходы и перестраивает логистику.

Компания также работает с украинскими властями и европейскими партнерами над созданием фонда для возобновления производства после российских ударов. Отдельно с Еврокомиссией обсуждается возможность смягчения торговых ограничений для украинской металлопродукции.

Большие инвестиции откладывают

Основной задачей на ближайший период компании называют возвращение поврежденных предприятий к работе.

"Мы надеемся, что сможем восстановить производственный потенциал "Запорожстали" и "Каметстали" после обстрелов, вернуть комбинаты к полноценной работе и постепенно наращивать производство", - заявил Рыженков.

В то же время, масштабные инвестиции в модернизацию предприятий компания пока откладывает. Значительную часть ресурсов приходится направлять на ликвидацию последствий атак, ремонт и поддержание существующих производственных мощностей.

Напомним, после серии российских ударов ситуация в украинской металлургии резко ухудшилась. Запорожсталь долгое время не могла вернуться к нормальному производственному режиму, а Каметсталь также останавливала производственные процессы после баллистической атаки. В сентябре производство стали в Украине сократилось на 78,5% в годовом исчислении .

Автор:
Татьяна Гойденко

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