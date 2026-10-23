Украина может потерять металлургию еще до восстановления: в "Метинвесте" назвали причины

Украинская металлургия рискует не сохранить достаточное количество производственных мощностей до начала масштабного послевоенного восстановления. Среди главных угроз отрасли в "Метинвесте" называют разрушение предприятий из-за российских атак, кадровый дефицит, а также новые квоты ЕС и механизм углеродной корректировки импорта CBAM.

Как сообщает Dilo, об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление руководителя офиса генерального директора группы "Метинвест" Александра Водовиза.

"В металлургии половина предприятий обанкротилась. И не из-за войны… Готова ли металлургия обеспечить recovery? Давайте доживем до того recovery, потому что так, как все идет, не доживем", — заявил Водовиз на четвертом экспортном форуме "Экономической правды".

По его словам, убытки украинских металлургических предприятий в результате измеряются уже не миллионами, а миллиардами долларов.

Для участия отрасли в послевоенном обновлении страны необходимо будет не только отстроить производственные мощности, но и решить проблему дефицита персонала.

В "Метинвесте" отмечают, что кадровая проблема была еще до полномасштабной войны, когда украинские работники переходили на европейские предприятия. В настоящее время группа пытается сохранять персонал, несмотря на убытки.

Квоты ЕС составляют около 40% прошлогоднего экспорта

Еще одним критическим фактором для отрасли в Метинвесте называют условия доступа к рынку Европейского Союза.

По словам Водовиза, нынешние квоты для украинской металлопродукции составляют около 40% объемов экспорта в прошлом году.

Металлургический сектор Украины поддерживает стратегическую интеграцию во внутренний рынок ЕС, однако в "Метинвесте" критикуют одновременное введение жестких импортных квот и CBAM без учета потерь, которые украинские предприятия понесли из-за войны войны.

Водовиз подчеркнул, что для отрасли критически важно хотя бы сохранить доступ к европейскому рынку на уровне 2025 года.

Предприятия продолжают страдать от атак

Ситуацию усложняют регулярные российские удары по промышленным объектам.

Водовоз привел в пример "Запорожсталь", которая недавно вновь подверглась ракетной атаке. По его словам, почти все украинские металлургические предприятия в той или иной степени повреждены или имеют проблемы с работой.

До полномасштабной войны Украина производила около 40 млн. тонн стали в год. После российского вторжения производство сократилось примерно до 7,5 млн. тонн.

Напомним, ранее сообщалось, что в сентябре экспорт металлопроката рухнул на 80% в месячном измерении. Новые тарифные квоты ЕС стали одним из ключевых факторов давления на украинских изготовителей.