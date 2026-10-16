Российские удары остановили металлургию? Украина за месяц не произвела ни одной тонны стали

Российские ракетные удары разрушили практически все доменные печи, еще работавшие на украинских металлургических предприятиях. Из-за остановки выплавки чугуна фактически остановилась вся производственная цепочка стали, а потери отрасли могут составить миллиарды евро валютных поступлений.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление президента объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александра Каленкова в эфире "Украинского Радио".

По его словам, с августа российские войска нанесли большое количество ударов баллистическими и крылатыми ракетами непосредственно по металлургическим предприятиям. Практически все доменные печи, которые в тот момент продолжали работать, были разрушены.

Каленков заявил, что в результате этого отрасль в прошлом месяце не выработала стали. Без работы доменных печей предприятия не могут выплавлять чугун, а без него — сталь, из-за чего проседает вся дальнейшая производственная цепочка.

По оценке главы "Укрметаллургпрома", речь идет о потенциальной потере миллиардов евро валютной выручки и десятков миллиардов гривен прямых бюджетных поступлений. Сама отрасль платит более 30 млрд грн налогов, а связанные с ней сектора гораздо больше.

До полномасштабного вторжения значение горно-металлургического комплекса для украинской экономики было значительно больше. В 2021 году он обеспечивал более трети украинского экспорта и формировал до 12% ВВП. В Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях его вклад в валовой региональный продукт превышал 40%.

В то же время производственный потенциал отрасли последовательно сокращался из-за войны войны. После 2014 года Украина потеряла около трети мощностей и почти все шахты коксующегося угля, а в 2022 году — мариупольскую металлургическую площадку, на которую приходилось более 40% производства.

Каленков подчеркнул, что российские удары пришлись именно на объекты, которые сложно и дорого восстанавливать. Это создает риски не только для текущего производства, но и для послевоенного восстановления, когда Украине потребуются большие объемы собственной стальной продукции.

Какая ситуация в металлургии

Заметим, ситуация в украинской металлургии после новых российских атак еще больше ухудшилась: "Запорожсталь" остается остановленной, а после попадания в "Каметсталь", которую называли единственным из трех крупных предприятий продолжавшего работу полного цикла, этот комбинат также прекратил производство.

"АрселорМиттал Кривой Рог" вообще приступил к переводу предприятия в режим холодной остановки после четырех ракетных атак. В течение следующих двух месяцев производство подготовят к безопасной остановке, после чего промышленные активы законсервируют.

В конце сентября после серии ракетных ударов ArcelorMittal уже заявляла о невозможности возобновить работу предприятия в Кривом Роге.